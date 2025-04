Audiències: El refregit de 'Tu Cara Me Suena' guanya al de 'De Viernes' amb un dígit

El refregit de 'Tu Cara Me Suena' es fa amb el lideratge a la baixa en audiències de la nit del Divendres Sant amb un 9,1% i 762.000. Pot amb el refregit de 'De Viernes', que es conforma amb un 8,3% i 596.000 seguidors des de Telecinco. Per la seva banda, La 1 no destaca amb la seva aposta per "Sonrisas y lágrimas", que es queda amb un 7,7% i 655.000.

'El Blockbuster: Bohemian Rhapsody' a Cuatro és l'única que puja respecte a la setmana passada, gairebé tres punts de quota, fins a un estupend 8% i 674.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (4,9% i 474.000) i 'Equipo de Investigación' (3,9% i 377.000) també baixen considerablement en audiències amb les seves entregues repetides a la cadena secundària d'Atresmedia.

'Mañaneros' no funciona en audiències amb el seu especial pel Divendres Sant

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García es manté fluix en audiències amb un escuet 9% i 705.000 seguidors a Telecinco. El lideratge a la sobretaula és per a Antena 3 amb el seu Multicine amb un 11,9% i 951.000 amb la seva primera pel·lícula. Per la seva banda, 'Sessió de Tarda' aconsegueix resultats correctes amb "La túnica sagrada" (9,5% i 755.000) i "Quo vadis" (9,6% i 732.000).

| RTVE

A la franja matinal, 'Mañaneros' no destaca en audiències amb les seves cinc hores de directe en les processons i es queda en un 7% i 329.000 televidents a La 1. Al migdia, 'Socialité' segueix sense funcionar en audiències amb un pobre 6,8% i 411.000 des de Telecinco.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un gran 19,5% i 1.296.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 13,8% i 704.000 seguidors. A més, Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 19,7% de share i 1.583.000.

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 18 d'abril amb un 9,7% de share. La 1 amb un 8,9% supera a La 1 al quedar-se en un 8,3%. Per la seva banda, Cuatro amb un bon 5,8% aconsegueix superar a laSexta, que tanca la llista amb un 5,2%.