atresplayer anuncia 'Rafaela i el seu món boig', nova sèrie d'humor absurd i irònic

atresplayer continua apostant fort per la ficció espanyola i ja ha arrencat el rodatge d'un dels seus pròxims títols: 'Rafaela i el seu món boig'. La nova sèrie obrirà les portes a un nou univers on l'absurd i el delirant seran l'escenari principal de la trama. La ficció està creada per Aníbal Gómez i basada en el seu propi llibre, "El al·lucinant món de Rafaella Mozarella".

'Rafaela i el seu món boig' comptarà amb un elenc d'autèntiques estrelles de la comèdia espanyola. Ingrid García-Jonsson serà Rafaela, la protagonista de la història, acompanyada de Carlos Areces, Aníbal Gómez i Joaquín Reyes, que interpreten a les seves tres grans amigues. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr i Luis Callejo completen el repartiment.

La ficció comptarà, a més, amb personatges episòdics i cameos de la mà de Esty Quesada, Gakian, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse, entre molts altres.

| Atresmedia

La sèrie, una comèdia surrealista i esbojarrada, aborda, a través d'un humor delirant, la peculiar adolescència de Rafaela juntament amb les seves amigues Corpus, Chelo i Debo, i el seu caniche. Tots ells passaran per situacions que els faran madurar i tindran un objectiu clar. Volen salvar el món abans que se'ls acabi l'adolescència i hagin d'incorporar-se a la vida adulta.

Aníbal Gómez, juntament amb Ernesto Sevilla, dirigeixen aquesta comèdia irreverent que barreja estètica pop i referències chanantes. Una sèrie que ja es roda en localitzacions de Madrid. 'Rafaela i el seu món boig', que comptarà amb vuit episodis autoconclusius de 20 minuts cadascun, està produïda per Atresmedia en col·laboració amb Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV i Tenampa Films.

Montse García, Arturo Valls, Félix Tusell Sánchez, Carmela Martínez Oliart, Bàrbara Castellanos i Jorge Pezzi són els productors executius de la sèrie. Darrere el guió estarà Aníbal Gómez, amb Daniel del Casar com a analista de guió. La Direcció de Producció corre a càrrec de Carmela Martínez Oliart. Enrique Silguero s'encarrega de la Direcció de Fotografia, Miguel Junquera i Bàrbara Gil fan el mateix amb la Direcció Artística. La responsable de Vestuari és Diana García Moreno, mentre que Ángela Centeno estarà al capdavant de Maquillatge i Perruqueria.

Així és la trama de 'Rafaela i el seu món boig'

Rafaela és una adolescent en una família altament funcional formada per papà, mamà, l'àvia i ella. La seva mare és mestressa de casa aficionada a disfressar-se, el seu pare és inventor i té una màquina del temps, i la seva àvia és la seva àvia. Amb la companyia de les seves amigues Corpus, Chelo i Debo, sense oblidar el seu caniche, passaran per situacions que les faran madurar com a grup, com a persones i com a caniche respectivament.

Mansions tenebroses, festes de pijames i diversitat funcional; Rafaela haurà de navegar entre perills per salvar el món abans que se li acabi l'adolescència i hagi d'incorporar-se a la vida adulta.