Netflix adaptarà a minisèrie la novel·la 'El mapa dels anhels' d'Alice Kellen

Netflix ha anunciat que portarà a la pantalla a través d'una minisèrie 'El mapa de los anhelos'. Es tracta de l'aclamada novel·la de l'escriptora espanyola Alice Kellen, publicada per Editorial Planeta. Isa Sánchez ('El jardinero') serà l'encarregada d'escriure aquesta minisèrie que serà produïda per Brutal Media ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén').

'El mapa de los anhelos' narra la commovedora història de Greta, que assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia, a través de les seves cèl·lules mare. No obstant això, els esdeveniments prenen un gir inesperat i Lucy mor, deixant a Greta amb un profund buit existencial.

Abans de marxar, Lucy crea "El mapa de los anhelos", un joc que desafia a Greta a enfrontar el seu dolor i descobrir el seu propi camí. En aquest viatge, Greta coneixerà a Will, un enigmàtic jove amb un passat que el turmenta. Podem estimar algú sense estimar-nos a nosaltres mateixos?

"'El mapa de los anhelos' prendrà vida a la pantalla, i em fa molt feliç endinsar-me en aquest emocionant viatge. Va començar, pas a pas, amb l'afecte de les lectores i lectors. Tant de bo els il·lusioni tant com a mi", ha comentat Alice Kellen, autora de "El mapa de los anhelos".

Abans arribarà 'El jardinero' a Netflix

Recordem que, abans, el pròxim 11 d'abril, Netflix estrenarà la sèrie 'El jardinero'. Es tracta d'un "thriller romàntic", format per sis capítols protagonitzat per Álvaro Rico, Cecilia Suárez i Catalina Sopelana.

'El jardinero' narra la història d'Elmer i de la seva controladora mare, La China Jurado. És la gestora d'un viver que fa de tapadora d'un pròsper negoci clandestí d'assassinats per encàrrec. Per a Elmer, matar és la cosa més fàcil del món, ja que un accident el va privar de sentiments. No obstant això, quan planeja l'assassinat de l'encantadora Violeta, una mestra de guarderia, s'enamora d'ella. Ara, Elmer ha d'aprendre a estimar mentre la seva mare fa tot el possible per acabar amb la vida de Violeta.