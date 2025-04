Pablo Chiapella parla de més i revela què passarà amb Amador a 'La que se avecina'

Pablo Chiapella va visitar ahir dimecres, 9 d'abril, 'La Revuelta' per presentar la seva nova pel·lícula 'El casoplón'. Una comèdia familiar que aborda amb humor les diferències de poder adquisitiu i la convivència familiar.

L'actor va parlar de la seva passió per l'esport, el final de 'Aquí no hay quien viva', el paper que somia interpretar i, per descomptat, del seu mític i estimat Amador, personatge que interpreta a 'La que se avecina'. Fins i tot se li va escapar i va revelar què li espera al lleó de Montepinar en la nova temporada.

Respecte al final de 'Aquí no hay quien viva', ell va entrar en els últims sis capítols de Desengaño 21. En un principi per fer un paper fix, però al poc temps es va endur la sorpresa que l'exitosa sèrie d'Antena 3 s'acomiadava del seu públic. Per aquell temps, "feia un 35% d'audiència, ningú pensava que s'acabaria. Quan es va acabar va ser un drama", va recordar l'artista.

| RTVE

Temps després, es va convertir en la ja exitosa sèrie de 'La que se avecina'. "Qui diria que es convertiria en una cosa que em facilitaria la feina a llarg termini, em va anar bé". Des que va començar la seva emissió, Amador, personatge que interpreta Pablo Chiapella, és una de les figures que més recorregut i fama ha tingut en la ficció. Amador Rivas és conegut per totes les generacions i són moltes les frases mítiques que s'han fet populars.

'La que se avecina' ja va per la seva setzena temporada, que es comença a gravar aquest dilluns, segons ha revelat l'actor. "16 anys fent d'Amador", subratlla David Broncano. "Jo m'ho passo bé, la clau són els guionistes que em continuen sorprenent amb el que escriuen. Al personatge li tinc molt d'afecte i em permet posar-me en un lloc que habitualment no pots".

Va ser en aquest moment quan se li va escapar i va revelar sense voler què li espera al lleó de Montepinar en aquesta temporada. "En l'anterior es va adonar que no tenia cervell i ara en aquesta temporada tinc una empresa de tuk tuk. Ell va donant informació sobre els llocs on va passant, tot ho diu malament i al revés. A més, aprofita quan l'empresa tanca per recollir borratxos per les discoteques per portar-los a casa i els perd pel camí", expressa entre rialles.