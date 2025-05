Gir de 180º a 'La Promesa' després de la darrera confessió que Xavi Lock no esperava.

Els últims episodis de 'La Promesa' no deixen de sacsejar tant els espectadors com els personatges del palau dels Luján. Un dels moments més colpidors ha estat el retorn inesperat d'Eugenia, la sorprenent millora de la qual ha desconcertat tothom. La seva recuperació va ser especialment impactant per a Curro, que finalment va tenir l'oportunitat de retrobar-se amb la seva mare en una escena tan emotiva com esquinçadora.

Tanmateix, el més commovedor ha arribat quan Eugenia, sense embuts, ha confessat al seu fill el calvari que va viure a mans del capità Lorenzo de la Mata. "Has de perdonar-me que fingís que encara no estava recuperada del tot. Sabia que la meva recuperació sorprendria molts", li va confessar a 'La Promesa'.

Curro, personatge de Xavi Lock, no va trigar a comprendre-la, però necessitava respostes: "El capità sempre em va dir que la seva paràlisi era irreversible, i sempre va negar que fos culpa seva. Va ser culpa seva?".

La resposta d'Eugenia va ser un punyal al cor: "Efectivament, el teu pare em va llençar escales avall en una de les nostres discussions. Mai oblidaré la por que vaig sentir, res li va impedir empènyer-me". Aquell incident va marcar la seva vida per sempre: "Va ser horrible quan vaig descobrir que no les sentia, com si fossin alienes a mi".

Curro va intentar aferrar-se a la idea d'una cura miraculosa: "Gràcies a Déu, els doctors del comte d'Ayala li han retornat les cames". Tanmateix, la seva mare li aclareix que no va ser així: "Tot i que tothom pensava que m'havia quedat paralítica, als mesos vaig començar a sentir un formigueig. Al principi vaig callar per por, vaig consultar en secret un doctor que em va donar esperances de caminar".

Eugenia va revelar a 'La Promesa' que, des que va quedar en cadira de rodes, el capità va deixar de colpejar-la, però el maltractament va continuar d'una altra manera. "La veritat és que des que vaig quedar lligada a aquesta cadira, el teu pare va deixar de pegar-me. M'era igual perquè tenia amb mi el que més volia, a tu, però fins i tot això m'ho va arrabassar", relata amb dolor.

Les humiliacions públiques i els intents de fer-la semblar desequilibrada van culminar en el seu tancament: "Junts em van tancar en aquell lloc infernal". Curro, trencat per la història de la seva mare, no triga a fer una promesa carregada de ràbia: "Li asseguro que aquest desgraciat pagarà per tot el mal que li ha fet". Tanmateix, Eugenia va intentar calmar-lo: "A partir d'ara, tot anirà bé".