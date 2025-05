L'amenaça ferma de Sabela Aran que dona un gir de 180° a 'Valle Salvaje'

Des del primer episodi, 'Valle Salvaje' ha estat escenari d'una rivalitat que ha marcat el cor de la sèrie: la de Victoria i Mercedes. El que va començar com una competència per conquerir el duc ha evolucionat en una guerra personal sense quarter. Encara que va ser Victoria qui es va guanyar el cor del noble, aquest triomf va avivar el rancor de Mercedes, que ha destapat el costat fosc de la nova senyora de la Casa Gran.

La tensió entre ambdues ha anat en augment a 'Valle Salvaje' des de l'arribada de Victoria a la residència. En un intent desesperat per desemmascarar-la, Mercedes va recórrer fins i tot a l'anonimat, enviant amenaces escrites que al·ludien al misteriós passat de Felip. Però quan va quedar al descobert que ella era l'autora d'aquestes notes, l'enemistat va assolir un nou nivell: la tia d'Adriana no ha dubtat a irrompre en la intimitat de la seva adversària.

El duc, en un intent per calmar les aigües, va intervenir personalment i va aconseguir que Mercedes oferís disculpes a la seva futura cunyada. No obstant això, el conflicte està lluny de resoldre's a 'Valle Salvaje'. I és que l'últim enfrontament entre les dues arxienemigues ha estat tan intens com revelador.

| RTVE

A la capella de la Casa Gran, Mercedes va tornar a llançar els seus dards enverinats: "La tenia a vostè per algú amb més dignitat, però l'altre dia vaig poder comprovar que és capaç de qualsevol cosa per quedar-se en aquesta casa. Em pregunto quant pot aguantar vostè. A jutjar per com es va humiliar davant meu l'altre dia, diria que molt".

Victoria, sense perdre la compostura, no va trigar a recordar la seva posició a 'Valle Salvaje'. Encara que Mercedes va replicar amb fúria, decidida a no rendir-se: "Trobaré la manera de desemmascarar-la Victoria, davant de José Luis i davant de tothom". No obstant això, el cert és que José Luis ja havia pres partit, i no estava del costat de la seva antiga cunyada.

| RTVE

"José Luis em va demanar que vengués la Casa Petita per així deixar clar a tothom que aquest és el meu únic llar. Ara que em convertiré en l'esposa del duc, i duquessa de 'Valle Salvaje', no necessito tenir més sòl que el que estic trepitjant", va sentenciar amb fermesa Victoria. Un missatge clar que inclou una demolidora suggerència: deixar el vall i no presenciar el seu casament amb el vidu de la seva germana.

Com si fos poc, Victoria va tornar a irrompre als aposents de Mercedes sense ser convidada. Una provocació que va culminar amb una amenaça directa i sense filtres: "Presumia d'estar per sobre de mi, que mai arribaria a estar a l'altura de la seva família, i on ens trobem ara? Sóc jo la dona més important de 'Valle Salvaje' i tan aviat com tingui ocasió posaré en contra seva els seus nebots. Passarà a viure un infern".