La petició de Tamara Gorro després de la seva primera actuació a 'Tu Cara Me Suena'

Aquest divendres, 'Tu Cara Me Suena' va tenir una convidada molt especial: la influencer i col·laboradora de 'Y ahora Sonsoles', Tamara Gorro. Per al seu debut en el talent show, va escollir transformar-se en Becky G per interpretar "Fulanito", recreant l'espectacle que la cantant va oferir als Premis Juventud de 2021.

La participació de Tamara Gorro va ser molt més que una actuació puntual. La influencer no va dubtar a mostrar les seves intencions clares de formar part de la pròxima edició de 'Tu Cara Me Suena'. En un moment divertit davant del clonador, Manel Fuentes li va comentar: "Si vol venir Sonsoles, li tenim una Mari Trini allà guardada", mentre Tamara responia amb seguretat: "Que ho borda!".

D'aquesta manera, Tamara Gorro va revelar al llarg del programa que aquesta oportunitat l'esperava des de fa temps. "Estava desitjant venir des de fa molts anys", va confessar a Manel Fuentes, qui va comentar que ambdós han estat "mig en contacte" anteriorment, però que aquesta seria la seva primera actuació en el format. La influencer va deixar clar que s'havia preparat a consciència per al repte: "M'he posat vídeos d'ella per escoltar-la".

| Atresmedia

Quan Manel Fuentes li va preguntar si li agradaria concursar en una edició completa de 'Tu Cara Me Suena', Tamara Gorro va respondre sense dubtar: "Jo he vingut per això. Només em portareu una vegada? Jo l'any que ve vull venir de concursant". El presentador no va dubtar a donar-li ànims: "Si ho fas bé tens molts punts, i tens el vot del presentador ja".

El jurat també va voler destacar el potencial de Tamara Gorro. Àngel Llàcer, amb humor, va demanar a Flo que busqués un llibre amb consells per ser bon jurat. D'aquesta manera, va llegir un fragment que va deixar clar el seu suport: "Tamara Gorro ha d'estar a 'Tu cara me suena 13'".

Recordem que 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en audiències en la seva setena gala amb un 21,9% de quota i 1.773.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes, que va congregar 5.038.000 d'espectadors únics, va ser el més vist del dia des d'Antena 3.