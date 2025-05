La important novetat que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje' a La 1

'Valle Salvaje' està d'estrena, amb un nou escenari, la cuina de la Casa Gran, nous personatges i, també, nova versió de la capçalera. Al tema, compost i interpretat per l'artista st Pedro, finalista del Benidorm Fest 2024, s'hi suma la veu de Lorena Gómez. Una nova capçalera de 'Valle Salvaje' que es va estrenar durant la tarda del divendres 23 de maig a La 1.

Per posar música a la sèrie creada per Josep Císter Rubio, st. Pedro només va haver de veure part del material dels primers episodis de 'Valle Salvaje'. "La meva idea quan estava escrivint va ser empatitzar amb la protagonista, posar-me al seu lloc i com em sentiria jo si em passés el problema que em passa", va explicar davant dels mitjans St. Pedro, el tinerfeny que va ser finalista del Benidorm Fest el 2024.

El tràgic destí d'Adriana (Rocío Suárez de Puga), que és enviada a 'Valle Salvaje' per contreure matrimoni amb un home a qui no estima i decidida a perseguir un amor prohibit, es va convertir en el motor de la cançó. "M'agrada el drama i el despit", bromejava st. Pedro, encantat de participar amb la seva veu i les seves lletres en "una sèrie d'aquest calibre".

| RTVE

Al febrer d'aquest any es va anunciar la participació de Lorena Gómez en la capçalera. "Estic superfeliç que hagin confiat en mi per a això tan bonic, especialment com a seguidora de la sèrie. I, a més, amb st. Pedro, que m'encanta la seva veu. Em flipa la cançó i poder compartir el nostre art amb vosaltres", va dir la cantant en la roda de premsa.

D'aquesta manera, els espectadors ja han pogut gaudir per primera vegada de la nova capçalera de 'Valle Salvaje' aquest divendres. Una cançó que acompanyarà els espectadors durant aquesta nova etapa de la sèrie diària.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. Al maig, no obstant això, està experimentant un creixement encara més gran, i va aconseguir el seu rècord històric el dia 12, amb una mitjana de gairebé un milió d'espectadors i un 12,5%.