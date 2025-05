La decisió de Ferit que dona un gir de 180º al seu futur a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 25 de maig, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.

Recordem que, en el capítol anterior, Seyran va tornar a Antep acompanyada de la seva tia. Estava completament destrossada, però va preferir allunyar-se de Ferit per tal de protegir-lo. Ferit estava desesperat i la buscava per tot arreu, fins i tot va arribar a la mansió dels Ihsanli buscant-la com un boig.

Halis va ordenar que tanquessin el seu nét, ja que era l'única manera de controlar-lo, i Abidin estava molt decebut amb Ferit per haver-li amagat que Suna s'havia casat. Tot i així, li va entregar les claus del cotxe i li va confessar que Seyran era a Antep. Ferit i Seyran es van trobar i van planejar fugir junts, però Tarik va arribar just quan estaven a punt d'escapar: estava disposat a acabar amb la vida de Ferit per sempre.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes d'abril, 'Una nueva vida' amb un 10,1% i 978.000 seguidors es va mantenir, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que va baixar del doble dígit, perdent sis dècimes, fins a un escuet 9,8% i 810.000 fidels.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit és traslladat d'urgència a l'hospital després del tret de Tarik. Tota la seva família està molt preocupada i culpa Seyran del que ha passat, però ella aguanta els retrets i assegura que no se separarà mai d'ell. Els metges informen que Ferit està fora de perill, però han d'operar-lo i un dels seus braços pot quedar paralitzat.

Després de la intervenció, Ferit deixa clar als Korhan que està enamorat de Seyran i que l'han d'acceptar perquè estaria disposat a tot per ella. Ferit i Seyran finalment es casen i, després de la celebració del seu casament, parlen sobre el seu futur i de tenir un fill junts. A més, Halis sorprèn tota la seva família amb l'arribada de dos convidats que es mudaran a la mansió.