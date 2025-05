Audiències: 'Tu Cara Me Suena' arrasa davant de 'De Viernes' i el fluix 'Weiss i Morales'

'Tu Cara Me Suena' arrasa en audiències en la seva setena gala amb un 21,9% i 1.773.000 seguidors.El talent show de Manel Fuentes, que congrega 4.974.000 d'espectadors únics, és el més vist de la nit des d'Antena 3. Supera a 'De Viernes', que puja més d'un punt de quota fins a un 11,2% i 898.000 televidents amb l'entrevista a Carlo Costanzia, Ángel Cristoo JR i Ana Herminia.

En La 1, l'estrena de la sèrie 'Weiss y Morales' no funciona amb un 8,9% i 940.000 espectadors. 'El Blockbuster: El protector (The Marksman)' a Cuatro també es conforma amb un correcte 7,6% i 759.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (6,4% i 633.000) i 'Equipo de Investigación' (5,8% i 615.000) pugen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'La Familia de la Tele' segueix sense funcionar a La 1

| RTVE

'La Familia de la Tele' tanca la setmana sense funcionar en audiències: marca un 6,4% i 535.000 en el primer tram i un 6,5% i 438.000 fidels en el segon. A Telecinco, 'Tardear' cau en audiències a un pobre 7,8% i 613.000, mentre 'El Diario de Jorge' també baixa a un escuet 9,1% de quota i 606.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera amb un bon 11% i 778.000 seguidors des d'Antena 3. D'altra banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora funciona bé a La 2 amb un 4,1% i 282.000.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,2% i 1.124.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' lidera la seva franja en audiències amb un 11,7% i 871.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera de forma absoluta la seva franja des de La 1 amb un 15,3% i 1.067.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 21,6% i 1.618.000 seguidors a Antena 3: acaba fregant el 30% de quota. 'Reacción en Cadena' també baixa a la tarda de Telecinco en marcar un pobre 7,8% i 581.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' segueix per sota del doble dígit amb un 9,5% i 752.000.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (13,6% i 285.000) es manté en audiències des de Telecinco, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (13,9% i 411.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un gran 19,2% i 389.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' puja a un bon 14% i 323.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,9% i 1.587.000 telespectadors. La nova etapa de 'Mañaneros 360' segueix forta amb un 12,6% i 347.000, després de 'La Hora de La 1' (15,5% i 298.000).

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 23 de maig amb un 16,5% de share. Telecinco amb un escuet 9,5% supera a La 1 en quedar-se en un 9,3%. Per la seva banda, laSexta amb un bon 7,2% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,4%.

Aquest divendres, el 56,6% de la població espanyola va veure la televisió, el que suposa 26,7M d'espectadors.