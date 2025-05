La imitació de David Bisbal que deixa atònita a Chenoa a 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu cara me suena' va viure un d'aquells moments que queden gravats en la memòria dels espectadors. Mikel Herzog JR es va enfrontar al repte d'imitar David Bisbal en la categoria de "Duelo", compartida amb Yenesi. No obstant això,la seva actuació va ser tan convincent que va desfermar l'emoció i el riure entre el jurat, especialment en Chenoa.

El tema triat va ser "Camina y ven", en la seva versió de concert en directe. Una interpretació que exigia no només potència vocal sinó una gran capacitat per capturar el caràcter de l'artista almerienc en la seva etapa més explosiva. Mikel Herzog JR no només va complir l'objectiu de 'Tu Cara Me Suena', sinó que el va superar amb escreix.

Abans de començar l'actuació, els seus companys de jurat van tapar els ulls a Chenoa en to de joc, sabent el que estava per venir. Quan Mikel Herzog JR va acabar la seva imitació, la sorpresa va ser unànime, però va ser en ella on es va notar el major impacte. "La semblança era espectacular", va reconèixer Chenoa, que va compartir escenari i vida amb David Bisbal en els seus inicis.

| Atresmedia

Després de l'actuació, Manel Fuentes prenia la paraula i assenyalava que en el jurat hi havia "molta gent que coneix el Bisbal d'aquella època". D'aquesta manera, Àngel Llàcer, es va dirigir a Mikel Herzog JR amb paraules d'admiració: "Estic impressionat, amb tu no sé què fer". I va afegir que, com a espectador, esperaria cada setmana per veure'l, però "com a jurat ja no puc més".

Chenoa, que durant l'actuació no va amagar la seva sorpresa i emoció, va ser clara en la seva valoració: "Ha fet una gran feina, la veu és clavada. Quan puges i fas els girs amunt".

Lolita Flores també va intervenir, preguntant si el tema corresponia "a l'etapa més flamenca" de David Bisbal, al que Chenoa va confirmar que sí. La conversa va derivar en records personals, quan Manel Fuentes va preguntar si en aquella època ella i David Bisbal eren parella. Chenoa va respondre afirmativament i, entre rialles, el presentador va rematar: "Eren equip i entrenaven en xandall". Ella, amb naturalitat i sentit de l'humor, va tancar la conversa: "Sóc part de la història, no m'importa".

A continuació, Lolita va aprofitar per dedicar-li un bonic gest a la seva companya: "Darrere d'un gran home sempre hi ha una grandíssima dona".