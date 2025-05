La insòlita petició de Bertín Osborne que ningú esperava a 'Tu Cara Me Suena'

Després d'unes setmanes en què s'ha consolidat com un dels concursants més destacats de 'Tu Cara Me Suena', Bertín Osborne ha decidit allunyar-se de la competició pura i dura. Tot i haver signat algunes de les actuacions més aplaudides de l'edició, l'artista ha optat per tan sols gaudir de l'escenari sense la pressió de tornar a guanyar.

El moment clau va arribar a la cinquena gala de 'Tu Cara Me Suena', quan es va imposar amb una enèrgica interpretació de "Rock and Roll All Nite" de Kiss. Un número amb el qual va demostrar que, malgrat els seus dubtes inicials, havia aconseguit adaptar-se al exigent format. "Li he agafat l'aire a això, he trigat quatre setmanes a agafar-li'l, però l'he agafat" va declarar llavors, mostrant per primera vegada un gest de plena confiança.

No obstant això, aquella mateixa nit, Bertín Osborne va sorprendre el públic i el jurat en desvelar una decisió inesperada: no volia repetir victòria. "Jo porto tota la vida en això, molts de vosaltres esteu començant, però jo vinc aquí perquè em vull divertir. No vinc a guanyar", va dir en recollir el seu primer premi, que va destinar íntegrament a la fundació del seu fill.

| Atresmedia

Des de llavors, ha mantingut aquesta actitud fins i tot quan les seves actuacions seguien sent d'alt nivell a 'Tu Cara Me Suena'. A la setena gala va tornar a brillar en posar-se a la pell de Kenny Rogers amb "The Gambler", rebent elogis generalitzats. Lolita, sorpresa pel nivell del repartiment, es va preguntar en veu alta: "Avui està molt complicat, és que ho fareu tots tot bé".

Malgrat l'entusiasme del jurat, Bertín Osborne va insistir en la seva postura: "A mi deixeu-me, si els que han de guanyar són ells". Però ni el jurat ni els seus companys semblen disposats a deixar-lo passar desapercebut. "No et podem deixar perquè, quan ho fas bé, ho fas bé. I ho ha fet bé Goyo, Manu...", va respondre Lolita, reconeixent el mèrit de Bertín Osborne.

Recordem que 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en audiències a la seva setena gala amb un 21,9% i 1.773.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes, que va congregar 5.038.000 d'espectadors únics, va ser el més vist del dia des d'Antena 3.