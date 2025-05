La confessió de Lolita Flores després de la seva actuació més personal a 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu Cara Me Suena' va portar molt més que una simple actuació musical:va ser una nit de records, emocions i confessions inesperades. La responsable d'encendre la metxa va ser Esperansa Gracia, que es va posar en la pell de Lolita per interpretar "Estúpid", un dels temes més emblemàtics de l'artista. I tot, sota la mirada atenta de la pròpia Lolita, que forma part del jurat de 'Tu Cara Me Suena'.

Vestida com en el videoclip original i amb tota l'actitud que requereix una cançó de ruptura, Esperansa Grasia va oferir una versió intensa i teatral de la peça. Fins i tot va culminar el seu número llançant-se per la finestra del decorat per dramatitzar el moment final, responent amb ironia a aquells que intentaven ajudar-la: "No, ara no".

D'aquesta manera, emocionada, Lolita va confessar que l'actuació l'havia tocat profundament: "M'ha donat un xoc veure't. Dic: joder. Han passat gairebé 40 anys". Àngel Llàcer, en to jocós, va intentar suavitzar el pas del temps dient: "Però no es nota gens...". Ella, amb el seu habitual desimboltura, va replicar a 'Tu Cara Me Suena': "Estic millor!".

A més, Lolita va aprofitar el moment a 'Tu Cara Me Suena' per reflexionar sobre l'època en què va néixer la cançó. Quan Manel Fuentes li va preguntar pel look del videoclip, va explicar que "li agradava canviar-nos d'imatge" a les discogràfiques, que per aleshores tenien un enorme control sobre la imatge pública dels seus artistes.

"En aquella època dir-li estúpid a un tio no era fàcil. Perquè... Estàvem molt supeditades", va assenyalar amb serietat Lolita, deixant clar que llançar una cançó amb un missatge així va ser un acte de valentia. Va reconèixer també que el masclisme estava present de forma evident: "N'hi havia moltíssim, encara n'hi ha, però menys".

Amb els anys, el significat de la cançó va anar evolucionant per a ella. "Després al cap dels anys quan la feia en directe em donava el mateix. Aquí estava més recadatita", va revelar entre rialles, al·ludint a com el temps li va donar més llibertat per interpretar-la amb tot el seu caràcter.

Lolita també va valorar la dificultat d'imitar el seu estil: "M'ha recordat molt a mi en aquella època. Estava més enfadada del normal, però és molt difícil imitar la meva veu, no és perquè canti millor o pitjor que ningú, però tinc una veu molt personal i no m'assemblo a ningú".

Quan Àngel Llàcer va voler saber si "Estúpid" tenia un destinatari real, l'artista va evitar entrar en detalls, però va deixar una frase que va desfermar les rialles del plató: "Hi ha hagut molts en la meva vida". Va aclarir que en el moment en què va llançar la cançó estava acabada de casar i el seu marit no era el culpable, però va afegir amb sinceritat: "Al llarg de la meva vida he tingut algun que altre estúpid".