Isa Pantoja aterra per sorpresa a 'La Família de la Tele' amb un missatge clar

'La Familia de la Tele' ja ha revelat el seu gran fitxatge durant la seva estrena. Durant les últimes setmanes, el programa havia anunciat un fitxatge inesperat que anava a revolucionar l'elenc de col·laboradors. Finalment, Isa Pantoja ha arribat en una carrossa al ritme de "Garlochí", la cançó de la seva mare.

A més, Isa Pantoja ha estat rebuda per Marta Riesco: "Qui ens havia de dir que ens ajuntaríem i tornaríem a ser família?". "Fins i tot a les millors famílies també hi ha baralles", deia inicialment la nova col·laboradora de 'La Familia de la Tele'.

"Estic super il·lusionada i super contenta. Ens hem trobat diverses vegades amb l'equip de 'La Familia de la Tele', però mai hem pogut treballar. Entregada a tot", afegia Isa Pantoja. "Vinc a donar una visió diferent. La meva família és coneguda, però sé què és estar en el costat bo i el dolent i què és tenir veu pròpia", deia.

| RTVE

"Em veia molt còmoda en la meva altra feina, però em veia estancada. Volia que em veiessin en altres perfils. Aquesta cadena aposta per nous formats així que m'entrego a 'La Familia de la Tele'", deia. A més, també s'ha pogut retrobar en directe amb Chelo García Cortés.

Recordem que la decisió d'Isa Pantoja no és menor, ja que ha abandonat el seu lloc a 'Vamos a ver',produït per la factoria d'Ana Rosa Quintana. Fins ara, participava com a col·laboradora comentant els principals realities i temes del cor. Amb aquest pas, tanca una etapa de deu anys a Mediaset, on ha passat per gairebé tots els formats possibles, des dels realities com 'GH VIP' i 'Supervivientes', fins als debats i el matinal.

El seu fitxatge, a més, coincideix amb un moment especialment delicat i mediàtic de la seva vida personal: es troba en la recta final del seu segon embaràs, el primer amb Asraf Beno. Tanmateix, la seva presència a la cadena pública podria no quedar-se aquí. De fet, Isa Pantoja estaria també en converses per formar part de formats de La 1 com 'MasterChef Celebrity' o 'Bake Off: famosos al forn'.