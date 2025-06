Netflix posa data d'estrena a 'Superestar', la sèrie sobre Yurena dels Javis

Netflix ha revelat la data d'estrena i les primeres imatges de 'Superestar',la nova sèrie sobre la vida de Yurena. Creada i dirigida per Nacho Vigalondo i produïda per Javier Ambrossi i Javier Calvo, s'estrenarà de manera global el proper 18 de juliol.

'Superestar' és el nom de la nova sèrie de ficció creada per Nacho Vigalondo ('El vecino') que gira al voltant dels inicis artístics de la cantant Yurena. Aquesta es va donar a conèixer com a Tamara, un fenomen que es va convertir en una autèntica icona popular de l'inici de la dècada dels 2000. Ho va fer després del llançament de la cançó "No cambié" i del seu posterior àlbum "Superestar".

'Superestar' és la reimaginació del tamarisme des del cor dels seus protagonistes i de la pròpia ment del seu creador Nacho Vigalondo.

Superestar | Anuncio de estreno | Netflix España

El repartiment està encapçalat per Ingrid Garcia-Jonsson interpretant Tamara. Formen partSecun de la Rosa com Leonardo Dantés, Carlos Areces com Paco Porras, Julián Villagrán com Arlekín o Natalia de Molina com Loly Álvarez. També Pepón Nieto com Tony Genil, RocíoIbáñez com Margarita Seisdedos i Sofía González en el paper de Tamarita.

| Netflix

Aquesta minisèrie comptarà amb 6 episodis dirigits per Nacho Vigalondo i Claudia Costafreda ('Cardo') i ha estat escrita per Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra i Claudia Costafreda. La producció va a càrrec de Suma Content i compta amb Javier Ambrossi i Javier Calvo (Paquita Salas, La Mesías) com a productors.

Així és la trama de 'Superestar' a Netflix

Amb el canvi de segle un cometa va travessar el cel d'Espanya desmuntant les lleis de la fama i l'èxit, desintegrant la frontera entre allò popular i l'underground. Durant un parell d'anys les portades i les hores de prime time van ser conquerides per famosos d'una altra dimensió. Criatures que fins aleshores semblaven condemnades a la burla i el menyspreu i que van acaparar la nostra atenció sense adaptar-se a cap normalitat. Un relat màgic on hi caben conspiracions esotèriques, nits eternes, maons quàntics, supervilans multicolors i una improbabilitat feta estrella: Tamara.