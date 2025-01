Retorn sorpresa d'Anna Simón a Antena 3 com a substituta de Lorena Castell

Anna Simón podria estar molt a prop de tornar a la que va ser la seva casa durant molts anys. Tot i estar allunyada de la gran pantalla, la presentadora no ha deixat d'encisar el seu públic amb el seu curiós humor i desimboltura. Així ho confirmen alguns dels projectes que durant tots aquests anys ha protagonitzat.

Els últims que ha presentat són a TV3 amb programes com 'Lloguer a primera vista' o 'El Tros'. En aquest últim, la presentadora va arribar a ser líder en la seva franja en el seu estrena amb un estupend 14,5% de share, encara que va baixar fins a anar-se'n per la porta del darrere. No obstant això, si per alguna cosa es recorda a Anna Simón, és per la seva aparició en programes com 'Tonterías las justas', 'Zapeando' o 'El Hormiguero'.

Després que el 2020 deixés Atresmedia per centrar-se en la seva maternitat, el retorn a aquesta cadena que tant èxit i bons moments li va donar podria estar més a prop que mai. Segons apunta Algo Pasa TV, Anna Simón seria l'opció perfecta per convertir-se en la mestra de cerimònies del programa 'Emparejados'. Es tracta del programa capitanejat per Joaquín Sánchez, l'exfutbolista, i la seva dona Susana Saborido en el prime time d'Antena 3.

| Instagram @annasimonmari

D'aquesta manera, Anna Simón substituiria Lorena Castell en la secció de dating show. Aquest canvi es deu al fet que Lorena Castell ha fitxat per Telecinco per unir-se a 'Caiga quien Caiga' com a nova presentadora juntament amb Santi Millán i Pablo González-Batista.

Cal recordar que 'Emparejados' és un programa en el qual l'exjugador del Betis i la seva dona, Susana Saborido, entrevisten una parella. La primera entrega la van protagonitzar María José Campanario i Jesulín de Ubrique. El format prossegueix amb una secció en la qual en aquest cas, Anna Simón, fa de celestina entre el públic perquè trobin l'amor.

Amb el seu característic humor, la catalana haurà de convertir-se en cupido.Entre els 100 assistents, tots solters, triarà tres finalistes que s'enfrontaran a diferents preguntes amb l'objectiu que només quedi un candidat. Però això no acaba aquí, ja que tot repte a la televisió suposa un final per tot el que és alt. La persona elegida podrà guanyar un premi en metàl·lic i un viatge.