La confessió de Leire Martínez a 'Hay una cosa que te quiero decir' de la seva nova etapa

Després de la seva sortida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha tornat a ocupar el focus mediàtic, aquesta vegada des del plató de 'Hay una cosa que te quiero decir'. La cantant va protagonitzar una emotiva intervenció que va barrejar suport personal, confessions íntimes i una reflexió sobre la seva nova etapa professional. Leire Martínez va acudir al programa per conèixer en David, un jove admirador que va néixer amb hidrocefàlia i que, malgrat les dificultats, continua lluitant per complir els seus somnis.

Al plató, Leire Martínez va ser rebuda amb una calorosa ovació, i aviat va començar a compartir les seves sensacions sobre el present. "He après a acceptar-me quan m'escolto. Crec que ens passa a tots, que sents una gravació de la teva pròpia veu i et sorprèn", va dir només començar a 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Leire Martínez també va parlar sobre com es percep a si mateixa: "Soc bastant crítica i exigent amb mi mateixa. Sempre li trobo alguna cosa", va admetre. Ara, enfrontant-se sola a nous camins, no amaga el vertigen que implica el canvi: "És una responsabilitat ser lliure! El vertigen és molt més gran". No obstant això, va afegir amb fermesa que se sent "bé sola".

| Mediaset

Jorge Javier Vázquez no va trigar a llançar un d'aquells comentaris que resumeixen el sentir popular: "Millor sola que mal acompanyada". Lluny de trencar amb el seu passat, Leire Martínez va respondre amb elegància: "He estat molt ben acompanyada, però ara sola, també".

La cantant també va aprofitar l'ocasió per parlar del seu nou projecte musical en solitari: "Estic encantada de la vida amb nous projectes, noves cançons al meu nom. Estic treballant a tope. És genial que la gent l'estigui escoltant, ballant i gaudint", va expressar amb entusiasme.

Quan el presentador va voler saber quina era la frase que millor resumia el nou tema, Leire Martínez ho va tenir clar: "És una cançó que està escrita en un moment en què jo estava connectada en un moment molt recent a tot. Hi havia dolor. Llavors, cada frase té sentit, però la que destacaria és que sempre seran benvinguts en aquest lloc".

Finalment, amb gran sensibilitat, Leire Martínez es va convertir en còmplice del germà de David per oferir-li una sorpresa inoblidable. Davant d'ell, va compartir unes emotives paraules: "De vegades la vida és el que és i davant d'això és difícil, no hi ha res que consoli determinades històries i les absències".

"De vegades posem el focus en el que ens falta i no en el que tenim. Crec que és veritat que has tingut moltes pèrdues, però tens a gent que t'estima un munt, que creu en tu, que estan aquí per a tu", va concloure a 'Hay una cosa que te quiero decir'.