Les paraules d'Isabel Rábago amb les quals aclareix la seva relació contractual amb Telecinco

Des de la seva sortida de Mediaset,Isabel Rábago ha utilitzat les seves xarxes socials com a plataforma per expressar les seves opinions sense filtres. Recentment, una publicació seva va generar un allau d'interpretacions, moltes de les quals ho van assenyalar com un atac directe a Telecinco. Davant d'això, Isabel Rábago ha decidit aclarir les seves paraules en un nou vídeo.

"Em continua fent moltíssima gràcia quan llegeixo titulars com 'Isabel després del seu acomiadament arremet durament contra Mediaset, ataca els seus antics caps'. Jo és que em quedo fascinada perquè qualsevol comentari que jo faig s'extrapola a la meva situació actual amb Mediaset i amb Unicorn. Vull deixar clares diverses coses", va començar dient Isabel Rábago.

Visiblement molesta pel tracte a les seves paraules, va voler deixar clar que el seu comentari no tenia la intenció d'atacar la seva antiga empresa. "Em va semblar ridícul que algú de Mediaset estigui tan obsessionat amb el perfil d'Algo Pasa TV que hagi registrat aquesta marca, és simplement això. Això significa que jo arremeti contra Mediaset? No! Perquè Mediaset ha estat casa meva des de fa vint anys", va afirmar.

| Mediaset

Així mateix, Isabel Rábago va voler tancar qualsevol especulació sobre possibles conflictes amb els seus excompanys o directius. "No tinc res en contra dels meus directors, ni en contra dels meus antics companys, ni en contra de la meva encara productora de la qual continuo cobrant. No tinc en contra absolutament res. Per això hi ha molts comentaris que es fan sense saber realment la història i entenc que us falten moltíssimes dades. Però això que s'ha dit que Unicorn no em va renovar el contracte, doncs sí, és clar que em va renovar el contracte perquè el meu contracte estava renovat automàticament".

En la seva intervenció, també va explicar que actualment està buscant desvincular-se de la millor manera possible. "Estic intentant per tots els mitjans desvincular-me en les millors condicions i que algú assumeixi les responsabilitats d'alguna cosa que s'ha fet des del meu punt de vista molt, molt malament. No és res personal, simplement és una situació que jo personalment lluitaré pel que crec que em correspon. Res més, no és res personal, són negocis", va explicar.

| Mediaset

Finalment, va abordar la qüestió sobre el seu retorn a la televisió: "Sobre la meva tornada a la televisió doncs és que jo fins que no solucioni determinades coses jo no puc tornar a la televisió. Per això jo vull finiquitar i vull resoldre de la manera més lògica aquesta situació. Però finiquitar de la manera més lògica aquesta situació no és renunciar al que jo crec que tinc dret. A partir d'ara si voleu continuar interpretant cada cosa que dic respecte a Mediaset, a Unicorn o a qui us doni la gana em sembla estupend", va sentenciar.