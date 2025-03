La confessió de María Castro que cau com un gerro d'aigua freda a 'La Promesa'

Pía, personatge de María Castro, confessa a Ròmul la veritat sobre la mort del baró de Linaja. Aquest dimarts 4 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la decisió de marxar-se de Manuel va caure com una bomba a la família Luján. No obstant això, Cruz es va acarnissar amb Jana a qui va acusar de ser la culpable de la decisió del seu fill. Això va provocar un nou cisma entre Alonso i Cruz, que van viure un dels majors desencontres fins ara.

A més, va arribar el moment de decidir què fer: cuiners, donzelles i lacais es van plantejar seguir o no seguir a 'La Promesa' sense un sou. Catalina va continuar sospitant de Jacobo, i va decidir transmetre els seus dubtes a Martina. Samuel va fer qualsevol cosa pels seus necessitats, però totes les alarmes li van saltar a María Fernández quan va veure una actitud sospitosa en ell.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Pía, personatge de María Castro, confessa a Ròmul que va ser ella qui va matar el baró de Linaja. El majordom vol que confessi qui la va ajudar, però ella s'hi nega. Jacobo menteix a Martina sobre les intencions dels marquesos i la convenç de seguir endavant amb el casament, però Martina li confessa a Àngela que té dubtes.

Per la seva banda, Leocadia confronta Cruz sobre el seu matrimoni, insinuant que es va casar amb enganys i vaticinant un final tràgic. Jana confirma al servei que se n'anirà a Itàlia amb Manuel, mentre Marcelo informa Teresa i Vera que marxa de 'La Promesa' per por de ser descobert pels homes del duc de Sarabia. Catalina sorprèn el pare Samuel robant un gerro i el confronta.

Jana i Teresa descobreixen finalment com obrir el passadís secret. Jana revela a Curro la seva sospita: creu que Cruz va matar Tomàs, i sap com ho va fer ocultant el crim gràcies a l'habitació secreta. A més, està convençuda que no va actuar sola, sinó que va comptar amb l'ajuda d'una persona que sempre s'ha mostrat fidel a ella.