Parada esclata contra Lydia Lozano pel que s'ha atrevit a dir a 'D Corazón'

Tensió al plató de 'D Corazón' durant l'emissió d'aquest dissabte 29 de març. El programa de cap de setmana ha estat testimoni d'un nou capítol en la ja prolongada disputa entre José Manuel Parada i Chelo García-Cortés. No obstant això, en aquesta ocasió, Lydia Lozano ha estat l'encarregada de reactivar el conflicte amb unes declaracions que no han deixat indiferent a ningú.

L'enfrontament entre José Manuel Parada i Chelo García-Cortés ve de lluny, intensificant-se després de la publicació del llibre de memòries de la periodista, 'Sin etiquetas'. En ell, la col·laboradora relatava que l'exconductor de 'Cine de barrio' va ser el responsable de la seva separació després d'una presumpta infidelitat. José Manuel Parada, que sempre ha negat aquestes acusacions, ha reiterat en diverses ocasions que el que ha escrit Chelo García-Cortés no és cert.

L'últim episodi d'aquesta disputa es va produir arran d'unes paraules de Lydia Lozano: "Parada, deixa ja en pau a Chelo. Ella mai ha parlat malament de tu i et té molt d'apreci. Et fas diversos programes posant-la verda".

| TVE

La contundència de Lydia Lozano no va quedar aquí i va rematar la seva intervenció amb una altra declaració que va encendre els ànims. "Deixa-la en pau! Et va enxampar al llit sent-li infidel? Noi, fes-te un altre programa explicant amb qui. Ja està", va dir davant les càmeres de 'D Corazón'.

D'aquesta manera, José Manuel Parada va mostrar el seu descontentament amb la intervenció de Lydia Lozano en aquest conflicte. "Em sembla molt lleig que es fiquin en aquest tema terceres persones", va afirmar molest.

El col·laborador no va dubtar a respondre amb duresa a les paraules de Lydia Lozano: "No té ni repajolera idea". En un intent de calmar l'ambient, Anne Igartiburu va suggerir que potser el comentari de Lydia Lozano havia estat en to de broma, al que José Manuel Parada va replicar: "Bé, però no es pot dir això. Està dient que no parli de Chelo, però, qui ha parlat de mi? Qui ha començat tot això? Doncs Chelo".

"Ella ha escrit un llibre amb coses que no són certes de mi, que són mentida i que ho puc demostrar. Tinc testimonis", afegia. Al ser preguntat per Anne Igartiburu sobre quines eren aquestes falsedats, José Manuel Parada va assenyalar: "La més grossa és que es va acabar el nostre matrimoni perquè li vaig ser infidel. Va ser tot el contrari".

"Jo he intentat portar-me bé durant molts anys i he perdonat moltes barbaritats, però ja no és el passat, sinó el present. M'ha demostrat que té molt mal cor", explicava. Finalment, no va descartar la possibilitat de enfrontar-se amb Chelo García-Cortés a 'La familia de la tele': "Sí, hi aniria i li diria a la cara que menteix i en què ho fa. Tinc testimonis i testimonis molt importants perquè no vull que es digui de mi el que no sóc".