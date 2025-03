Gerro d'aigua freda per a Ana Fernández després de la darrera notícia de 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, està passant per un dels seus pitjors moments a 'Sueños de Libertad'. Després de la mort del seu fill Jesús, el senyor Pedro s'ha fet amb el control de l'empresa. A més, ha descobert que entre aquest home i Digna, personatge d'Ana Fernández a 'Sueños de Libertad', existeix alguna cosa més que una bona amistat.

Enfonsat, Damià li demana a Digna que abandoni la casa gran perquè no vol que treballi més com a majordoma. Li fa molt de mal saber que està començant una relació amb el senyor Pedro quan ell segueix molt enamorat d'ella.

Li assegura que podrà seguir visitant la petita Júlia, però que no vol veure-la cada dia sabent que estima un altre home que, a més, li ha robat la seva empresa. "Una cosa són els negocis i una altra el personal", diu Digna. "Aquí tot va unit, encara que no ho vulguem", respon Damià, amb molt de dolor.

| Atresmedia

"Encara no he oblidat el que vaig sentir per tu, perquè encara ho segueixo sentint i sempre ho sentiré. No seré capaç d'aguantar veure't cada dia entregant el teu cor a un altre home. Encara no sé com superaré la mort de Jesús, però no vull patir més", diu amb sinceritat el personatge de Nancho Novo a 'Sueños de Libertad'.

Digna, personatge d'Ana Fernández, es queda molt sorpresa amb les seves paraules, però accepta la voluntat de Damià. "Demà deixaré de treballar en aquesta casa i t'agraeixo molt que em deixis venir a buscar la meva neta. Intentaré passar el menor temps possible, intentaré no coincidir amb tu, però, si ho faig, i això et fa mal, ho sento", diu abans de marxar de la casa en la qual ha treballat pràcticament tota la vida.

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.