Gir de 180º per a Emma Guilera a 'Valle Salvaje' amb l'arribada d'un nou personatge

'Valle Salvaje' estrena la seva segona temporada, carregada de noves històries, girs inesperats i personatges que prometen revolucionar la trama. En aquesta nova etapa, la sèrie de La 1 suma un ingredient extra a la seva combinació d'amor, poder, traïció i venjança: la comèdia. El dimecres 26 de març, el gran ball de màscares dels Gálvez de Aguirre va marcar un punt d'inflexió en la història, deixant al descobert secrets i desencadenant esdeveniments inesperats.

Un dels moments més esperats de la vetllada va ser la declaració del duc de 'Valle Salvaje', interpretat per José Manuel Seda. Aquest va anunciar públicament el seu desig de casar-se amb Victoria, interpretada per Sabela Arán. No obstant això, mentre la Casa Gran brillava amb el seu esplendor habitual, la Casa Petita va ser l'escenari d'un fosc gir dels esdeveniments.

El que semblava una nit de celebració va acabar amb un fatídic succés. El pla de Victoria i José Luis per desfer-se de Pedrito va desembocar en una tragèdia inesperada.

| RTVE

En aquest context, RTVE ha confirmat la incorporació de Claudia Oslé al repartiment de 'Valle Salvaje'. L'actriu interpretarà María, un personatge enigmàtic que arribarà al vall per trastocar el destí de diversos protagonistes. Recordem que ja hem vist Claudia Oslé en altres produccions com 'La Promesa', on va tenir un paper el 2024.

D'aquesta manera, María és una jove de misteriós passat que posarà en escac a Bàrbara, personatge d'Emma Guilera. La seva presència canviarà el rumb de la relació entre Bàrbara i Leonardo, a qui arrossegarà fins a la Cort. Aquesta inesperada separació alterarà els plans de casament de la parella.

A més, obligarà Leonardo a tornar al vall amb un propòsit diferent. Haurà de conquerir de nou Bàrbara, personatge d'Emma Guilera a 'Vale Salvaje'. No obstant això, aquesta vegada sense el suport de la seva família i enfrontant-se a una realitat completament nova com a jornaler.

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.