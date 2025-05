Pablo Motos posa en un compromís a Flo a 'El Hormiguero' pel que arriba a emetre.

La visita de Florentino Fernández a 'El Hormiguero' prometia ser una vetllada distesa per parlar de la nova temporada de 'Tu cara me suena'. No obstant això, va acabar convertint-se en una sessió de memòria una mica incòmoda per a l'humorista. Acompanyat per Ana Guerra i Esperansa Grasia, el jutge del talent show d'imitacions es va trobar amb una sorpresa gens desitjada preparada per Pablo Motos.

Enmig de la conversa sobre les novetats que porta aquesta edició de 'Tu Cara Me Suena', que aquest divendres emet la seva quarta gala, Pablo Motos va voler tirar d'arxiu. 'El Hormiguero' va rescatar una etapa que Flo potser preferiria mantenir enterrada: la seva participació com a concursant en la tercera edició del talent show, allà per 2013.

"Anava a posar els millors moments d'Esperansa Grasia, però he pensat que potser seria interessant, ja que tu has estat concursant", va llançar Pablo Motos amb un somriure còmplice. No obstant això, el gest de Flo es transformava en una barreja de resignació i súplica. Conscient del que venia, va intentar frenar l'inevitable: "No vagis per aquí, no vagis per aquí...", va dir entre rialles tenses.

| Atresmedia

Les seves companyes d'entrevista a 'El Hormiguero', lluny de solidaritzar-se, van encoratjar el presentador a seguir endavant amb el pla. I encara que Flo Fernández va intentar defensar-se amb humor, la veritat és que el vídeo que Pablo Motos tenia preparat no era precisament dels seus moments més brillants.

"Anava a agafar una actuació seva a l'atzar i va sortir la de Jimmy Somerville", va confessar el conductor, just abans de mostrar al públic una imitació que el mateix Flo va descriure sense embuts. "Jo vaig entrar allà a cantar com un elefant en una terrisseria No cal que posis aquest tros!", deia entre rialles.

En audiències, aquest dijous, 'El Hormiguero' va ser el més vist de la televisió amb un fantàstic 14,1% i 1.621.000 espectadors des d'Antena 3. El programa de Pablo Motos va arrencar en l'11,4% i va arribar a pujar fins a un màxim d'un gran 17,2% de quota. 'El Hormiguero' va aconseguir estar a 3 punts de distància de la segona opció, que va ser 'Supervivientes'.