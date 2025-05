Pablo Motos censura a 'El Hormiguero' unes imatges de l'accident d'Adrián Lastra

La nit de dimecres 30 d'abril, Adrián Lastra va visitar 'El Hormiguero' per parlar de la segona temporada de la sèrie "Atasco". No obstant això, el seu pas pel programa va acabar centrat en un episodi molt més personal: el greu accident de moto que va patir fa uns mesos. Per primera vegada, l'actor va relatar amb detall el que va passar, deixant l'audiència impactada.

L'accident es va produir quan Adrián Lastra circulava en moto per una zona en obres. No hi havia senyals visibles del perill i l'actor no es va adonar de l'obstacle que tenia just davant: "Tenia posada la vista a la carretera, no anava mirant si hi havia un sot. De sobte, vaig notar un cop i vaig sortir volant", va explicar a 'El Hormiguero'.

La situació era especialment delicada perquè vestia roba d'estiu, bermudes i samarreta de tirants, cosa que el deixava pràcticament sense protecció davant l'asfalt. En ple intent per no tocar el terra amb el cos, Adrián Lastra va aconseguir minimitzar l'impacte, encara que les seqüeles no van ser menors. Sorprenentment, ningú de l'equip que treballava a l'obra es va acostar a socórrer-lo.

| Atresmedia

D'aquesta manera, Adrián Lastra va haver d'aixecar-se pels seus propis mitjans i trucar a emergències: "Estava rebentat. Tenia el dit obert". En arribar els sanitaris, l'atenció es va centrar en el seu peu, on es trobava la lesió més greu. "Tenia un forat al peu, però la sabatilla no tenia cap trencat. Deu ser que hi va haver una fractura externa i l'os va trencar la carn", va relatar.

Les imatges eren tan crues que el mateix Pablo Motos va decidir no mostrar un vídeo que tenia preparat l'equip de 'El Hormiguero'. "Aquest dit porta dues agulles ficades i hi ha un vídeo de quan te les estan traient, però és que ha estat superior a les meves forces", va confessar, visiblement afectat.

L'extracció d'aquestes agulles va ser un procés brutal que Adrián Lastra recorda amb claredat. "L'agulla travessava tots els ossos i havien d'estirar amb unes alicates", va dir, reconeixent que el dolor va ser tan intens que no l'oblidarà fàcilment: "Va ser traumàtic".