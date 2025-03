Pablo Motos desmenteix rotundament uns rumors sobre la seva vida a 'El Hormiguero'

Com ja és costum, 'El Hormiguero' tracta temes de rigorosa actualitat en la seva tertúlia. En la seva última part del programa, acomiada l'invitat i Pablo Motos dona pas als seus col·laboradors disposats a mullar-se expressant la seva opinió.

Aquesta setmana s'està discutint la recomanació de la Unió Europea sobre què incloure en un kit de supervivència en cas de guerra o desastre natural. Segons una guia publicada per Brussel·les, elements essencials com aigua, aliments bàsics, medicaments i fins i tot bateries haurien de formar part del nostre pack d'emergència davant una possible crisi o conflicte.

"Cal tenir reserves d'aigua, medicaments, bateries i aliments per subsistir 72 hores sense ajuda externa", va llegir el presentador per introduir la notícia abans de donar pas als seus tertulians. "Després hi ha els preparacionistes, els preppers", va dir Rosa Belmonte davant la notícia: "Aquests et diuen que has de tenir un rebost a part i un soterrani o un garatge".

"Jo no penso fer-me el kit aquest[...]Segurament m'equivoqui, arribi la fi del món i jo no estigui preparat per a això, però és que a mi no m'agrada el caos ni m'agrada la gent que saliva cada vegada que hi haurà un problema", va afegir Juan del Val.

| Atresmedia

Va ser just a la meitat de la tertúlia quan Rubén Amón va fer una broma a Pablo Motos: "A més, Pablo, que jo sàpiga, tu tens un búnquer". Un comentari que no va sentar molt bé al conductor de les formigues. "No, no, no em fiqueu en més embolics!", va expressar enfadat abans d'explicar l'última polèmica.

"És que aquesta setmana va dient la premsa que tinc cinc cases a Múrcia", va revelar Pablo Motos. "Però quantes en tens?", li va preguntar Juan del Val, a manera d'ironia. "No, no tinc cinc cases a Múrcia, no tinc un búnquer", va voler tancar el conductor de 'El Hormiguero'.

"Al final t'han enxampat amb les cases de Múrcia, Pablo!", va bromejar Trancas, el que va fer esclatar en rialles al presentador, qui va aprofitar l'ocasió per parlar directament a l'audiència. "Veient com està la nit, faré un petit detall amb el públic. Qui trobi una casa a Múrcia, li la regalo", va dir, provocant una gran ovació. "Oblida't de Torrevella, de concursos i altres. La trobes, em truques i te la dono", va afegir, tancant amb un somriure.