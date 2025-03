Preocupació per Seren després d'un tràgic incident en ple embaràs a 'Renéixer'

L'episodi de dimarts de 'Renacer' va acabar amb una celebració a l'hospital organitzada per Süreyya. Aquesta va voler commemorar el seu ascens com a cap mèdica. No obstant això, va culminar en una vetllada carregada de sorpreses i emocions inesperades.

Un dels moments més impactants de la nit de 'Renacer' va arribar quan Rengin va prendre la iniciativa i va anunciar públicament el seu compromís amb Timur. "Vull compartir amb vosaltres una notícia meravellosa... Timur i jo ens casem!", va declarar la ginecòloga, deixant a tots els presents en estat d'astorament. Mentre ella irradiava felicitat, l'expressió de Timur revelava una barreja de desconcert i incomoditat. Encara que havia accedit al casament, no esperava que Rengin fes l'anunci d'aquesta manera.

Bahar, per la seva banda, va reaccionar amb serenitat i va felicitar la parella sense vacil·lacions, deixant clar que la seva història amb Timur és part del passat. No obstant això, la situació no va ser fàcil per a Uras, qui encara està lidiant amb el divorci dels seus pares. Per tant, ara s'enfronta a l'anunci sobtat del nou matrimoni del seu pare.

| Atresmedia

La vetllada a 'Renacer' va donar un gir encara més dramàtic quan un crit esquinçador va interrompre la celebració. Seren, visiblement commocionada, es va desplomar entre llàgrimes mentre la sang començava a tacar el seu vestit. Enmig del caos, va confessar davant de tothom la notícia que havia mantingut en secret: "Estic embarassada". La seva declaració va agafar per sorpresa a Uras, qui fins aquell moment desconeixia la situació.

Dies enrere, Bahar havia detectat un hematoma subcoriònic en una ecografia realitzada a Seren. Encara que no representava un perill immediat, la recomanació era mantenir repòs. No obstant això, la jove va optar per seguir amb la seva rutina sense revelar la notícia a Uras fins que les circumstàncies la van obligar a fer-ho.

Ara, les preguntes queden a l'aire a 'Renacer': Com reaccionarà Uras després d'assabentar-se de l'embaràs de Seren enmig d'aquest escenari tan tens?. Com afectarà aquest gir dels esdeveniments a Timur, qui ha estat testimoni que Bahar ha seguit endavant amb la seva vida?. En audiències, aquest capítol de 'Renacer' va ser tercera posició amb un bon 10,5% i 829.000 a Antena 3.