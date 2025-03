Prime Video llança el tràiler esperat de la sèrie 'Punto Nemo': quan s'estrena?

Prime Video ha llançat aquest dijous el tràiler i el pòster oficial de 'Punto Nemo'. La nova sèrie dirigida per Denis Rovira ("La influencia"), que s'estrenarà el 28 de març, compta amb un repartiment coral. Per tant, com és habitual, 'Punto Nemo' estarà disponible en exclusiva a Prime Video a Espanya i Portugal com a part de la subscripció Prime.

En 'Punto Nemo', els membres d'una expedició oceanogràfica formada per científics i l'Armada Espanyola s'embarquen en el vaixell Pentonkontors. Pretenen investigar i conscienciar el món dels problemes de l'illa de plàstic localitzada al Pacífic Sud. No obstant això, una forta tempesta arrossega els membres de l'expedició fins a una illa situada als confins del planeta.

Es tracta d'un lloc abans habitat per militars russos. Aquesta situació límit posarà a prova totes les seves habilitats i coneixements per sobreviure i intentar sortir del punt més allunyat de qualsevol lloc habitat de la Terra: el Punto Nemo. Un lloc ple de misteris i perills a l'aguait.

| Prime Video

D'aquesta manera, 'Punto Nemo' està protagonitzada per Óscar Jaenada ('Operación Marea Negra'), Maxi Iglesias ('Los artistas, primeros trazos'), Alba Flores ('La Casa de Papel'), Margarida Corceiro ('Citas Barcelona'), Eric Masip ('A través de mi ventana') i Najwa Nimri ('Vis a vis').

Completen el repartiment Sara Matos ("Sangue Oculto"), Michelle Calvó ('Entrevías'), María Isabel Díaz ('Vis a Vis'), Nüll García ("Malegro verte"), Felip Pirazán ('Tratamos demasiado bien a las mujeres') i Leander Vyvey ('Vikingos: Valhalla').

Punto Nemo | Tráiler Oficial | Prime Video España

Cal destacar que 'Punto Nemo' està escrita per Daniel Martín Sáez de Parayuelo ('Matadero') i Daniel Benmayor ("Awareness"). A més, està coproduïda per Ficció Producciones, amb Mamen Quintas i Julio Casal com a productors executius, i Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles i Pablo Iraola), amb la col·laboració de Xunta de Galicia, RTP, Diputació de Pontevedra i TVG.

Recordem que molt aviat Prime Video també estrenarà'Zoomers', una sèrie de sis episodis de mitja hora que se centra en la Generació Z. Parla de tots els esdeveniments als quals s'han hagut d'enfrontar en els últims anys: pandèmies, canvi climàtic, crisis diverses... i tot abans de finalitzar els estudis.