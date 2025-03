Olga Moreno es planta a 'De Viernes' davant la pregunta directa d'Antonio Montero

Olga Moreno ha tornat a aparèixer a televisió després d'un llarg període allunyada dels mitjans. En una entrevista a 'De Viernes', la guanyadora de 'Supervivientes' el 2021 es va obrir sobre els durs mesos que ha travessat després de la pèrdua de la seva mare. Durant aquest temps ha afrontat el seu divorci i ha romàs fora del focus mediàtic, però el seu retorn a 'De Viernes' no va estar exempt de polèmica.

Olga Moreno no va dubtar a compartir com la mort de la seva mare l'ha afectada profundament: "No tinc ganes de res. Em costa molt tot. Em costa molt posar-me un taló i sortir al carrer".

A més, va recordar com la seva participació a 'Supervivientes' va coincidir amb aquell moment tan dolorós, cosa que li va impedir processar el dol immediatament. "Jo me'n vaig anar a 'Supervivientes' dos dies després de morir la meva mare i quan torno del concurs em trobo amb la realitat. I la realitat és molt més dura", va explicar.

| Telecinco

Des del seu retorn, va reconèixer haver passat per una etapa d'aïllament i falta de motivació. "En aquell moment m'aïllo, i la veritat és que he estat vuit mesos sense tenir ganes de res. Necessito ajuda, necessito que algun professional m'ajudi", va expressar amb sinceritat. Al llarg de l'entrevista, Olga Moreno es va mostrar profundament afectada, evidenciant que aquest ha estat l'episodi més dolorós de la seva vida. "He passat molt a la meva vida, però això és sens dubte el més dolorós", va assegurar.

Quant a la seva relació amb Antonio David Flores després de la separació, va deixar clar que el seu tracte és "cordial", però va evitar aprofundir en el tema. "No vull ser borde, però no parlaré de res que tingui a veure amb el meu passat", va afirmar amb fermesa a 'De Viernes'.

No obstant això, la seva paciència es va posar a prova quan Antonio Moreno li va preguntar si avui tornaria a fer el jurament que va fer a l'helicòpter de 'Supervivientes' sobre casar-se de nou amb el seu ex. "Em perdonareu, però no parlaré de res de més enrere. Només vull parlar de com estic ara, d'aquests vuit mesos. I més tal com estic", va reiterar fins a tres vegades.

En contrast amb els moments més difícils, Olga Moreno sí que va voler parlar dels seus fills i del vincle que mantenen. "Els germans es porten súper bé, s'estimen amb bogeria i estem genial", va comentar amb un somriure, deixant entreveure que, malgrat les dificultats, troba consol en la seva família.