Les paraules de Pedro Piqueras sobre la sortida de David Cantero de Telecinco

Ja fa més d'un mes de la polèmica sortida de David Cantero de 'Informativos Telecinco'. Una marxa silenciosa que agafava per sorpresa els espectadors i que encenia totes les alarmes sobre els veritables motius de l'acomiadament. Unes setmanes després, Pedro Piqueras es pronuncia sobre la sortida del que va ser el seu company a Telecinco.

Ho va fer durant un sopar benèfic que celebrava Esport Solidari Internacional a Barcelona. El periodista, també ex presentador del telenotícies de Telecinco, va concedir unes fermes declaracions a 'Mundo Deportivo' sobre David Cantero.

"Jo de David no puc parlar perquè no estic allà ara", començava dient Pedro Piqueras, que es va mostrar prudent en tot moment. "Encara que vaig ser jo qui el va portar i el va fitxar com un magnífic presentador", seguia expressant del seu ex company de cadena.

| Mediaset

"La veritat és que té una veu i una presència extraordinàries. Quan el vaig portar allà va ser amb la confiança que era un tipus que feia molt bé les coses", expressava el periodista, que no dubtava a demostrar la seva admiració per David Cantero.

El pas de David Cantero com a presentador arribava a la seva fi inesperadament a principis de març. Una sortida tan fulminant com silenciosa en què el periodista, que portava 15 anys a Mediaset, no podia ni acomiadar-se formalment dels espectadors. Per descomptat, això aixecava les alarmes entre els espectadors que es preguntaven què havia passat amb el presentador.

Després de setmanes d'incertesa, el periodista finalment s'ha pronunciat sobre els veritables motius de la seva marxa. "Són decisions que pren una direcció que està en el seu dret de renovar", expressava en unes declaracions per a EuropaPress. Una sortida que, segons ha indicat el mateix David Cantero, es deu a un "retall de despeses".

| Instagram: @david_cantero_informativos

Així, Pedro Piqueras llança un missatge de suport al que va ser el seu company durant anys. No ha estat l'únic conegut rostre de Mediaset que s'ha atrevit a llançar-li unes paraules d'ànim. Altres com María Casado, Pepe Ribagorda o fins i tot Emma García també s'han atrevit a pronunciar-se sobre la inesperada sortida de David Cantero.