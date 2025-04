La 1 cancel·la l'emissió de 'La Promesa', que ja té substitut a la tarda

La 1 ha cancel·lat l'emissió de 'La Promesa' a la tarda d'aquest dijous 17 i divendres 18 d'abril. Degut al festiu pel dia de Reis, l'ens públic no emetrà la seva programació vespertina habitual. Els espectadors de 'La Promesa' hauran d'esperar fins al proper dilluns 21 d'abril per descobrir com es continuen desenvolupant les trames.

Recordem que, en l'últim capítol de 'La Promesa', Adriano, per fi, va conèixer els nadons i Catalina va decidir fer el gran pas i sincerar-se amb el pare dels seus fills. Manuel va conèixer els seus nebots i, encara que això li va remoure la tristesa que tenia dins per la mort de Jana, també el va fer sentir-se feliç.

Teresa va confessar a María Fernández que el pare Samuel va estar darrere de tot l'encobriment que van realitzar els seus companys per protegir-la en el seu moment. Vera va explicar les seves sospites a Teresa: Ana podia haver forçat la desaparició de Dieguito. Curro, seguint el seu pla per descobrir la veritat, va trobar un expert en verins. Havien de parlar amb ell, però la trobada no va acabar tal com ell i Pia esperaven...

| RTVE

D'aquesta manera, a la tarda de dijous, a les 15:50h serà el torn per a "Ben-Hur", mentre que a les 18:20h s'emetrà "Què fem amb els fills?". Pel que fa al divendres, la primera pel·lícula, a les 16h, serà "La Túnica Sagrada" i seguirà la tarda amb "Quo Vadis". Per tant, els propers dos dies tampoc hi haurà les emissions normals de 'Valle Salvaje', 'El Cazador' o 'Aquí la Tierra'.

En la franja matinal, La 1 sí que apostarà per programació pròpia amb la retransmissió de diferents processons. El dijous s'emetrà 'La Hora de La 1' durant tot el matí i 'Extra Mañaneros'. No obstant això, el divendres només s'emetrà el programa presentat per Adela González.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.