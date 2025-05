Així és 'La jugada de Maquiavel', el nou gran format d'estratègia que estrena TV3.

Aquest dilluns 12 de maig, TV3 estrena la seva gran aposta d'entreteniment per a aquesta primavera: 'La jugada de Maquiavel'. Es tracta d'un nou format d'entreteniment que s'endinsa en el popular gènere del "whodunnit", barrejant misteri, joc psicològic i competència estratègica. Deu concursants amb perfils molt diferents posaran a prova el seu enginy i la seva capacitat per mentir, desconfiar i manipular amb tal de guanyar.

El joc comença amb una assignació secreta de rols:alguns participants seran jugadors honestos, mentre que altres actuaran com a sabotejadors ocults. Des d'aquest moment, comença una partida en què res no és el que sembla. Els jugadors hauran de superar missions impactants per acumular diners en un pot, mentre els sabotejadors intentaran frustrar els seus plans des de dins, sense ser descoberts.

Qui està dient la veritat? Qui està jugant brut? Cada setmana, el públic de TV3 s'enfrontarà al repte de desemmascarar tots els impostors en 'La jugada de Maquiavel'.

| 3Cat

'La jugada de Maquiavel' s'inspira en una fórmula que continua atrapant espectadors de totes les edats: personatges amb personalitats fortes, trames imprevisibles i secrets que es van revelant a poc a poc. Al llarg dels episodis, les tensions aniran en augment i les aliances canviaran segons els participants intenten sobreviure en un entorn marcat per la màxima desconfiança.

El càsting ha reunit deu persones competitives, intel·ligents i carismàtiques, amb habilitats socials i psicològiques molt marcades. Alguns destaquen per la seva capacitat analítica i freda, mentre que altres es deixen portar per la intuïció i les emocions. Tots, però, tenen alguna cosa en comú: estan disposats a arribar fins al final per guanyar.

Encara que es tracta d'una proposta fresca i diferent, 'La jugada de Maquiavel' recull el testimoni d'altres formats d'èxit a TV3, com 'El talp' o 'Sis a traïció'. Amb aquest nou programa, 3Cat referma la seva aposta per un entreteniment innovador i de qualitat, combinant tensió narrativa, misteri i una profunda mirada a la naturalesa humana. Qui s'emportarà el premi? I a quin preu?