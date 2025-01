Christian Gálvez sentencia els canvis de Mediaset i assenyala el responsable

Christian Gálvez ha concedit una entrevista que està donant molt de què parlar aquesta setmana. El presentador, visitava el podcast de 'Vaya Vaina' deixant uns potents titulars al voltant de la seva vida professional, però també privada. S'ha mullat en tots els aspectes i ha volgut aclarir certs moments del seu passat.

Si per alguna cosa se'l recorda al presentador, és per la infinitat de tardes amb el programa de 'Pasapalabra'. Però tot va canviar per a ell el 2019 quan el format va fer el salt a Antena 3. "Era un moment molt complicat. No havia passat mai el de la cancel·lació del programa per una ordre judicial.L'equip no estava preparat i no ens va donar temps a donar les gràcies a la gent per aquells tretze anys i l'últim programa estava gravat", va explicar.

A més, ha confessat que Atresmedia li va plantejar mantenir-se com a presentador, però la seva decisió va ser quedar-se a casa. És tant el que li va influir aquesta decisió que avui en dia no s'atreveix a veure el programa:"No el veig, és clar. No el puc veure, però em consta que Roberto Leal és un tio molt solvent i que és el millor presentador que pot tenir ara mateix el concurs". "Ara, forma part del meu beneït passat", afirma.

I, encara que ara no estigui en actiu des que es va cancel·lar el concurs 'Boom' a Cuatro, l'escriptor no ha dubtat a deixar potents titulars. Ha parlat de la recent crisi que travessa el grup de comunicació al qual encara es troba lligat. Ho ha fet sense pèls a la llengua i assenyalant clarament el problema que existeix per a ell.

| Vaya Vaina

"Mediaset ha viscut una crisi d'identitat després d'allunyar-se dels continguts que li van donar la glòria a Telecinco com 'Sálvame' i 'Pasapalabra'. És a dir, s'esfondren coses que la gent ja per inèrcia col·locava" ha expressat.

"Telecinco s'enfronta a altres grans que han anat fent la seva feina" referint-se a Antena 3, líder ara a Espanya, o La 1 amb la seva recent reestructuració. En les seves declaracions, ha deixat entreveure que aquests nous canvis que proposa Mediaset per solucionar aquesta crisi, no arriben en el millor moment.

"Jo crec que els canvis també és veritat que haurien de venir en els bons moments. Nosaltres, quan fèiem 'Pasapalabra', fèiem canvis importants de proves. I si molava, ho deixàvem i, si no, petonet i es quedava com estava. Però arriscaves quan les coses anaven molt bé" ha reflexionat.