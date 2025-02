El nou projecte d'Agnès Marquès després de la cancel·lació de 'Planta Baixa' a TV3

La periodista Agnès Marquès tornarà a posar-se al capdavant d'un programa radiofònic després de la seva etapa a televisió. Durant la tarda del divendres 21 de febrer, Catalunya Ràdio va anunciar que la periodista assumirà la conducció de 'La Tarda' durant la baixa de maternitat d'Elisenda Carod. Es tracta del retorn d'Agnès Marquès amb un nou projecte a 3Cat.

Recordem que Elisenda Carod va anunciar el setembre de 2024 que esperava el seu primer fill. "La més important" de la seva vida, va definir la periodista la notícia de l'embaràs, que culminarà aviat amb el naixement del seu fill, Guillem.

D'aquesta manera, l'anunci de la seva substituta s'ha donat a conèixer a través d'un vídeo a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. "Ja sabeu que estic embarassada i una de les fases més importants de l'embaràs és el reveal. No, gender reveal no, ja sabeu que és un nen i es dirà Guillem. El reveal important és el presentadora reveal", explicava la presentadora abans de mostrar el rostre d'Agnès Marquès.

A més, Elisenda Carod, amb el seu habitual to humorístic, ofereix consells a Agnès Marquès sobre com manejar els diferents col·laboradors en funció de les seves característiques. Com a part de la broma, la presentadora li entrega una regadora decorada amb la seva foto, indicant-li que ha de "regar bé l'hort".

"Espero que em cuidis bé el piset. T'he de dir diverses coses. Et deixaré nevera plena i el pis net per una vegada a la vida", explica Elisenda Carod en el traspàs de poders. "Jo et puc trucar per a qualsevol cosa?", li diu la substituta davant la clara resposta de la presentadora titular: "Tu truca, que jo no t'ho agafaré i ja està. No passa res!"

Cal destacar que Agnès Marquès no és aliena a la ràdio, ja que en el passat va presentar el programa 'No ho sé' a RAC1. Per tant, aquesta substitució a 'La Tarda de Catalunya Ràdio' suposa el seu retorn a la primera plana periodística després del final de 'Planta Baixa' el passat mes de juny. Des de 3Cat van assegurar que la periodista comptaria amb nous projectes després de la cancel·lació de l'espai de tarda de TV3, però de moment no se n'havia conegut cap.