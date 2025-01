Max i 3Cat fitxa els directors de 'Segundo Premio' per a la seva nova sèrie a Barcelona

Max i 3Cat han anunciat l'inici de la producció 'Ravalear', una nova sèrie de sis capítols de 45 minuts, que arribarà el 2026. Es tracta d'una ficció creada per Pol Rodríguez i dirigida per Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta, codirectors de "Segundo Premio", pel·lícula seleccionada per representar Espanya als Oscar. Recentment han estat guardonats amb el premi a millor direcció als Gaudí i la pel·lícula també opta als Goya amb onze nominacions.

'Ravalear' és un thriller realista, inspirat en fets reals, que esdevenen a la ciutat de Barcelona i més concretament al barri del Raval. Comptarà amb un repartiment coral del qual formen part diversos actors del repartiment de l'exitosa "Casa en Flames" com Enric Auquer (guanyador de premi Gaudí), María Rodríguez i Quim Ávila. També formen part del repartiment Sergi López ("Pacifiction"), Francesc Orella ('Merlí'), Lluïsa Castell ('Merlí: Sapere Aude'), Alba Guilera ('Un año, una noche') i Noor Ul Huda, entre d'altres.

Pol Rodríguez construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. 'Ravalear' explica com, després de gairebé cent anys d'història i tres generacions, Can Moscas, un restaurant de tota la vida, estimat i respectat per tothom del barri i freqüentat per artistes, empresaris i polítics, es troba sota la imminent compra d'un fons d'inversió. Els volen fora de l'edifici com a part dels seus plans per comprar propietats i remodelar el barri.

Al principi, la notícia enfonsa la família en la desesperació; pensen que tot està perdut. Però poc després decideixen defensar-se i, amb l'ajuda dels còmplices perfectes, lluitaran per no abandonar el restaurant... encara que això vulgui dir creuar límits que mai haurien imaginat.

La sèrie aborda des del thriller realista una història local que transcendeix a temes universals. Tractarà la immigració, l'especulació immobiliària, la idiosincràsia dels barris i el sentit de pertinença o les relacions familiars. Així com els canvis que es produeixen amb els relleus generacionals. És una història traslladable a qualsevol gran ciutat del món.

La producció es rodarà en diverses localitzacions del barri del Raval, a la ciutat comtal, així com en diferents llocs de Barcelona. 'Ravalear', a més, està rodada en castellà, català, àrab, urdú i anglès.

Els guions de 'Ravalear', produïda per Arcadia,estaran a càrrec d'Isa Campo, Isaki Lacuesta, Edu Sola, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés i Maialen Vélez. El documentalista Justin Webster ("El Pionero") signa l'argument juntament amb el creador de la sèrie, encarregat d'imprimir a aquesta ficció un realisme propi del gènere documental.