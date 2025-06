El nou personatge de 'Sueños de libertad' que dona un gir de 180º a les seves trames

'Sueños de libertad' anuncia una nova incorporació que promet donar un gir intens a la història. El dijous 19 de juny, Alonso Cobeaga farà el seu debut a la ficció, un dissenyador de moda amb un caràcter tan elegant com imprevisible. Bruno Tamarit serà qui interpretarà aquest personatge clau, reforçant l'elenc de 'Sueños de libertad'.

D'aquesta manera, Alonso Cobeaga arriba a Perfumeries De la Reina amb un objectiu clar: presentar la seva primera col·lecció de perfums. L'elecció d'aquesta fàbrica no ha estat casual, ja que va quedar captivat per unes mostres que li va mostrar en Luis. Tanmateix, la seva visió creativa dista força de seguir aquesta mateixa línia.

Per sorpresa de tothom, Alonso opta per descartar el que ja s'havia elaborat i començar el seu projecte des de zero, prenent com a inspiració un quadre de Monet per guiar en Luis en la creació. Aquesta decisió no només tensionarà la dinàmica professional, sinó que posarà a prova la paciència i la creativitat del perfumista, anticipant moments de conflicte i desenvolupament inesperat al laboratori. A més, la seva arribada podria canviar també les relacions personals dins l'entorn laboral.

| Atresmedia

En el seu primer dia a 'Sueños de libertad', Alonso coneix en Pelayo Olivares i entre tots dos sorgeix una connexió immediata. De manera subtil, el dissenyador deixa entreveure el seu interès, quelcom que no passa desapercebut pel polític. Aquest gest, que ningú no esperava, deixa en Pelayo visiblement afectat i commogut, deixant oberta la possibilitat d'una història que podria portar complicacions inesperades.

Pel que fa a Bruno Tamarit, la seva trajectòria s'ha desenvolupat principalment al teatre. No obstant això, també ha tingut papers en sèries com 'Benidorm' a Antena 3, 'Por H o por B' a HBO Max o 'Mía es la venganza' a Telecinco.

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.