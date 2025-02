El nou fitxatge de 'Mañaneros' que ningú esperava després del que va succeir a 'Tardear'

L'equip de col·laboradors de 'Mañaneros', el programa matinal de La 1 presentat per Adela González, continua sumant rostres coneguts. Després de la incorporació d'Alba Carrillo i Benita, ara s'hi suma un nou rostre que donarà molt que parlar. De fet, sorprèn pel que va passar a 'Tardear' just un dia abans.

D'aquesta manera, el fitxatge de 'Mañaneros' és José Manuel Díaz-Patón, més conegut com Patón, que arriba a l'espai com a expert en qüestions penals. L'anunci s'ha fet oficial al matí d'aquest dimarts 4 de febrer, quan la mateixa Adela González ha desvelat la notícia poc abans de donar-li pas en directe. Amb aquest nou repte professional, José Manuel Díaz-Patón s'introdueix en l'àmbit televisiu després d'haver estat al centre de l'atenció mediàtica en els últims dies.

El nom de l'advocat va cobrar rellevància recentment per la seva relació amb la dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada i per la seva defensa davant la polèmica que la va envoltar. Tot va començar quan la creadora de moda va expressar: "No tinc de res, ni llums, ni cuina, ni lavabo, ni sofà. Estic a casa meva vella, però completament desmantellada", cosa que va provocar la reacció de Lolita Flores, que es va sentir ofesa per la desafortunada comparació amb la raça gitana.

En plena carrer, José Manuel Díaz-Patón va ser preguntat per aquest assumpte. De fet, l'advocat no va dubtar a carregar contra la cantant, afirmant que "es volia pujar al carro de la fama de la seva noia". Unes paraules que van avivar encara més la controvèrsia i van desencadenar la resposta de Lolita Flores.

Abans d'aquest fitxatge, José Manuel Díaz-Patón ja havia protagonitzat moments destacats a televisió, especialment per la seva connexió amb Marta Riesco i la seva participació a 'Ni que fuéramos'.

No obstant això, aquest fitxatge sorprèn tenint en compte que, tan sols un dia abans, Ágatha Ruiz de la Prada es va incorporar com a col·laboradora a 'Tardear'. "Ens ha costat tant que no has signat el contracte o ja l'has signat?", li preguntava Frank Blanco a Ágatha Ruiz de la Prada. No obstant això, la nova tertuliana confirmava el seu fitxatge: "Acabo de signar-lo en aquest moment". Per tant, la parella competirà en dues cadenes diferents, encara que no coincidiran en horari.