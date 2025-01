Surten a la llum les exigències d'Arantxa del Sol després de fitxar per 'Mañaneros'

La setmana passada va sortir a la llum una nova incorporació a Televisió Espanyola que va causar un gran enrenou. Després del recent fitxatge d'Alba Carrillo i Benita, Arantxa del Sols'incorporava com a nova col·laboradora al programa liderat per Adela González, 'Mañaneros'.

Una elecció per part de la cadena pública que no va produir molt d'agrad entre l'opinió pública. I no perquè aquest rostre icònic de la televisió dels anys 90 provingui de l'univers Telecinco, sinó per l'últim enrenou que va protagonitzar. Recordem que va ser vetada del grup Mediaset per agredir físicament el seu company en un trasllat en barca després d'una gala de 'Supervivientes'.

Però ara sembla que, mesos després, Arantxa del Sol emprèn un nou repte televisiu a TVE. I només una setmana després de la seva incorporació, no han trigat a sorgir informacions que podrien deixar-la en evidència. Ho feia aquest mateix dimarts, 28 de gener, Javi de Hoyos revelant les exigències que hauria sol·licitat la presentadora a l'espai de Televisió Espanyola.

| RTVE

"En tots els anys que porto en televisió, mira que he escoltat coses. Però el primer dia que vas, demanar tot això?", ha expressat Lydia Lozano en conèixer el següent. La primera exigència és sobre el seu maquillatge. Així ho ha explicat Javi de Hoyos: "Ella diu un temps exacte en què han d'estar maquillant-la i pentinant-la. No pot ser més ni menys. Ha demanat que siguin exactament dues hores i mitja de maquillatge i perruqueria".

La segona exigència de la presentadora seria un camerino amb bany privat. "Nosaltres que estem de col·laboradors, jo a 'D Corazón' i Lydia a 'Mañaneros', t'atenen súper bé, però no tens un camerino privat, no et dona temps" ha prosseguit explicant el comunicador.

La tercera exigència seria "quecomprin revistes exclusivament per a ella, que han d'arribar impol·lutes al seu camerino, i que les ha de portar una persona concreta de l'equip".

| YouTube

I anem amb l'última exigència per part de la nova col·laboradora. Seria un esmorzar privat al seu camerino. Pel que sembla, no està molt contenta amb el càtering que ha de compartir amb la resta dels companys. Només vol compartir espai al plató amb els altres.

Per acabar, Lydia Lozano ha confessat que va preferir no assistir al seu lloc en el mateix programa per no trobar-se amb Arantxa del Sol. De moment, la protagonista de tota aquesta història no s'ha pronunciat al respecte ni va demanar no trobar-se amb la periodista.