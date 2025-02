El nou projecte televisiu de Belén Esteban i María Patiño, que canvien de cadena

Miguel Lago ja té data d'estrena del seu pròxim projecte. Es tracta de 'La noche Golfa', el nou programa d'entreteniment i entrevistes a Telemadrid que s'estrena aquest divendres, 7 de febrer, a les 21:30.

Està produït per Proamagna (El capitán en América, Mi casa es la tuya) i l'humorista ja compta amb un primer convidat per a aquesta setmana. David Bustamante estrenarà el plató ambientat de gratacels. I la pròxima setmana, segons avança Bluper, comptarà amb Belén Esteban i María Patiño, tal com ha revelat el mateix presentador.

D'aquesta manera, la presentadora i la col·laboradora de 'Ni que fuéramos' continuen donant entrevistes. L'última vegada les vam poder veure juntes a 'La Revuelta' de David Broncano on van protagonitzar uns hilarants moments. També, Belén Esteban va visitar per primera vegada 'El Hormiguero'.

Va ser el mateix Lago qui va proposar els noms: "Ens van dir que sí a la primera", ha dit el gallec aclarint que la gestió s'ha fet directament amb elles, si no amb la productora de Fabricantes Studio.

| Atresmedia

'La Noche Golfa' serà un programa on l'humor serà el principal protagonista, amb Miguel Lago, reconegut per la seva ironia i estil sarcàstic. Liderarà el show juntament amb un grup d'artistes i col·laboradors que aportaran la seva creativitat a les diferents seccions i temes del programa.

Com bé ha afirmat el presentador, cada episodi començarà amb un monòleg, seguit d'una entrevista a un famós i tancarà amb seccions com una taula de debat o un 'Noticiari'. El públic comptarà amb un paper principal. Segons assegura Miguel Lago: "Serem un format petit, però puc assegurar que molt guerrer".

Aquest projecte arriba per al còmic un mes després de protagonitzar les campanades juntament amb Mónica Martínez. Miguel Lago ha comentat que "està feliç de rebre aquesta oportunitat per part de Telemadrid" Així, el viguès, complirà 25 anys de carrera liderant un show en prime-time. "Em plena d'alegria", ha confessat.

"Ja em tocava liderar un programa", ha dit Lago avisant que La noche golfa és "Lago al 100%". "Els madrilenys són uns afortunats perquè són la primera finestra de consum. És un programa amb vocació nacional, perquè Madrid és Espanya", ha assenyalat.