Les audiències donen la pitjor notícia a 'Tardear' després de la sortida d'Ana Rosa Quintana

La nova etapa de 'Tardear' no ha tingut el suport de l'audiència en el seu primer dia d'emissió. Aquest dilluns 3 de febrer, Ana Rosa Quintana ha tornat al matí amb bones audiències després d'un any i mig de mals resultats en la franja vespertina. 'Tardear', per tant, ha passat a mans de Verónica Dulanto i Frank Blanco, que tenen una complicada missió de millorar les seves audiències.

Recordem que 'Tardear' ha iniciat una nova etapa en la qual, més enllà dels presentadors, també hi ha hagut moviment entre els col·laboradors. Alguns dels habituals d'Ana Rosa Quintana, com Manu Marlasca, Alaska o Cristina Cifuentes, han saltat al matí. Els seus buits s'han suplert aquest dilluns amb les incorporacions d'Ágatha Ruiz de la Prada i Paca la Piraña i properament arribaran altres com Carmen Alcayde o Mónica Hoyos.

Els canvis, no obstant això, no han convençut el públic, ja que, aquest dilluns 3 de febrer, 'Tardear' ha caigut en audiències. El programa de Verónica Dulanto i Frank Blanco es va quedar en un pobre 8,2% de share, 654.000 televidents i 2.412.000 espectadors únics. Un resultat amb el qual està més de dos punts per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que ha estat segona amb un 10,5% de quota de pantalla.

| Mediaset

En la competència, 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3 lidera amb un correcte 10,5% de quota juntament amb un 847.000. No obstant això, cap pot amb 'La Promesa', que lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,3% i 1.092.000, encara que sí superen a 'Valle Salvaje' (8,8% i 701.000) i 'El Cazador' (7,7% i 727.000). Per la seva banda, 'Más Vale Tarde' amb un 7,6% i 613.000 telespectadors també es queda molt a prop de 'Tardear'.

Amb tots aquests resultats tot apunta que 'Tardear' no té gaire futur a la tarda de Telecinco. De fet amb la sortida de Ana Rosa Quintana, els rumors sobre la seva cancel·lació han agafat més força que mai.

Quant a la resta de la tarda de Telecinco, a la sobretaula 'El Diario de Jorge' ha punxat en audiències amb un 8,1% i 715.000. Recordem que es va rumorejar que l'espai de Jorge Javier Vázquez i 'Tardear' podrien girar els seus horaris, encara que encara no estaria decidit. Just després de l'espai de Frank Blanco i Verónica Dulanto, 'Reacción en Cadena' tampoc ha funcionat amb un fluix 8,3% i 893.000 fidels.