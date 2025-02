El comiat de Verónica Dulanto de 'Vamos a ver' que causen confusió sobre el seu futur

Verónica Dulanto s'ha acomiadat de 'Vamos a ver' cinc mesos després de assumir el rol de copresentadora del club social juntament amb Joaquín Prat. La periodista s'embarca ara en una nova etapa televisiva al capdavant de 'TardeAR' amb Frank Blanco a partir del dilluns 3 de febrer. Un canvi que arriba després del retorn d'Ana Rosa Quintana als matins al capdavant de 'El Programa de AR'.

"A partir de dilluns ens espera una etapa de canvis. Avui ens toca acomiadar Verónica Dulanto, que se'n va amb Frank Blanco a 'TardeAR'. Les tardes et sentaran molt bé, ja ho veuràs", li ha dit Joaquín Prat en els minuts finals del seu últim programa. Per acomiadar-la, l'equip de 'Vamos a ver' li ha preparat un vídeo amb els seus millors moments i li han entregat un ram de flors.

"Però vaja, no ho saps tu bé. Vaig amb tot el power del món", ha respost Verónica Dulanto, mostrant el seu entusiasme pel nou repte. Joaquín Prat ha aprofitat per agrair-li "per tot", al que la periodista ha respost amb gratitud: "Gràcies a tu, Joaquín, per haver presentat junts".

| Mediaset

"I sí, si us plau, a partir de dilluns que ve em trasllado a les tardes amb el meu company Frank Blanco per passar un moment increïble. Ens ho passarem genial. Us espero allà i no em falleu eh", ha assenyalat Dulanto dirigint-se a l'audiència. "És una etapa nova per a tots, un nou repte, un altre més", ha afegit.

Joaquín Prat ha volgut aclarir l'horari del nou programa: "Molta sort i mateix horari a 'TardeAR', veritat?". Davant la pregunta, Verónica Dulanto ha respost amb certa incertesa: "Sí, bé, a veure això de l'horari... en principi sí. Que jo sàpiga, a dia d'avui, sí. A quina hora comença?".

Joaquín Prat ha reaccionat amb sorpresa: "Doncs si no ho saps tu...". Al que Dulanto ha explicat: "No, és que s'han dit tantes coses, que jo ja no dic res. Cinc i mitja de moment".

Aquesta conversa es produeix en un context de rumors sobre possibles canvis en la graella de Telecinco, que apunten a una reestructuració en l'ordre d'emissió entre 'TardeAR' i 'El Diario de Jorge'. De fet, Mediaset no va descartar ajustos en la seva programació durant la presentació de la vintena temporada de 'El programa de Ana Rosa'.

Per la seva banda, Joaquín Prat també va recordar que 'Vamos a ver' patirà modificacions en el seu horari: "I nosaltres dilluns canviem d'horari, comencem a les dotze i quart i acabem a les tres. La estructura és la mateixa, pràcticament amb els mateixos col·laboradors i l'únic que esperem és seguir comptant amb la seva complicitat".