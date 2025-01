Ferm comunicat d'Anabel Pantoja després de ser acusada de maltractament a la seva filla Alma

El cas de Anabel Pantoja i David Rodríguez ha donat un gir inesperat després de conèixer-se que ambdós estan sent investigats per presumpte maltractament infantil. La col·laboradora fa pocs dies anunciava amb alleujament l'alta hospitalària de la seva filla després de 18 dies ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària. Ara, ha decidit pronunciar-se amb un comunicat en forma de vídeo a través del seu compte d'Instagram.

"Em dol haver de fer aquest vídeo, que em vegeu així", va començar dient Anabel Pantoja, visiblement afectada. "Després de tot el que he passat estic aquí justificant-me d'alguna cosa que, evidentment, no ha succeït", va afirmar de manera contundent.

Amb la intenció de dissipar qualsevol tipus de dubte, la neboda d'Isabel Pantoja va deixar clara la seva prioritat: "Vull començar aquest vídeo dient que Alma està a casa amb els seus pares, sana i feliç". Va explicar a més que va tenir l'oportunitat d'emetre un comunicat a través del seu advocat o el seu representant, però va preferir parlar directament amb els seus seguidors: "Se m'ha ofert fer un comunicat a través del meu advocat, del meu representant, però he dit que no. Això és un tu a tu, que la gent que m'estima i els mitjans que m'han donat suport s'ho mereixen".

| @anabelpantoja00, Instagram

En el seu relat, Anabel Pantoja va detallar com van succeir els fets que han portat a la investigació: "Tot ve perquè al gener Alma pateix una crisi puntual en la qual nosaltres reaccionem com a pares i anem directament a l'hospital. Sabeu perfectament el que hem passat aquests dies. Tot surt bé i estem a casa".

"Hi ha un protocol perquè el menor té moltíssima protecció, cosa que ens encanta i admirem. Passa això i els metges passen el part perquè és un protocol rutinari d'un nadó de 40 dies", va afegir.

La influencer i la seva parella, David Rodríguez, van assegurar haver col·laborat amb la justícia des del primer moment: "Se'ns comunica i se'ns cau el món a terra. Anem a donar-ho tot. Col·laborem, per descomptat. I anem a explicar-li al jutge el que ha passat. Vam anar dilluns. Vam estar explicant la nostra versió, l'única veritat, sense defensar-nos de res perquè l'únic que hem fet és estimar, cuidar i salvar i protegir tot el que tingui a veure amb Alma".

Anabel Pantoja també va denunciar la filtració d'informació i les especulacions al voltant del seu cas: "Malgrat fer tot el correcte, s'han filtrat coses, s'han dit barbaritats, cosa que ara mateix no em preocupa. Em dol a l'ànima perquè se'm posa en el punt de mira d'alguna cosa que no he fet, però no em preocupa perquè tinc el cap en la salut d'Alma i que tot es resolgui. Això que està succeint fora, tot absolutament, ho agafaré però dins d'un temps".

Per finalitzar el seu missatge, Pantoja va apel·lar a la comprensió de l'opinió pública: "Espero que entengueu el dolor que estem passant. Hem rebut missatges de molts pares que han passat per aquesta situació injusta. Entenc que serà bastant complicat d'entendre, però l'única comprensió que entenc és la meva veritat i la tranquil·litat que tinc és que Alma està a casa amb els seus pares, sana i feliç".

"Crec que per moltes històries que es parlin, no hi ha res més", va afegir. I va concloure amb una ferma declaració d'intencions: "I, per descomptat, estem desitjant seguir col·laborant i que tot aquest malson acabi per poder viure els tres la nostra vida".