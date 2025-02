Halis pren una decisió després d'una decepció que dona un gir de 180º a 'Una nueva vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 2 de febrer, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit i Kazim es van veure acorralats pels homes de Serter. Es va desencadenar una baralla, que va acabar amb un tret a Ferit i el seu sogre. Per sort, la bala només els va fregar i tots dos són traslladats a l'hospital fora de perill.

Seyran i els membres de la família Korhan van córrer molt preocupats a l'hospital després d'assabentar-se del terrible incident. Tots es van tranquil·litzar en veure que tant Ferit com Kazim estaven bé i van rebre l'alta. Halis es va reunir amb Serter per solucionar el conflicte i tots dos van arribar a un acord.

Seyran estava farta de Pelin i no va suportar que seguissin estant a la seva habitació, així que va decidir prendre una dràstica decisió. Suna va explicar al seu pare que Seyran estava patint per culpa de Ferit, així que Kazim va quedar amb ell per tenir una conversa

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener,'Una nueva vida' amb un 10,8% i 1.022.000 seguidors és líder i la ficció internacional més vista del mes juntament amb 'Renacer' (887.000 i 10,7%).

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Seyran confessa a Halis tot el que està patint. Explica que Pelin era la núvia de Ferit i que tota la seva família ho sabia. A més, li demana que posi ordre a la casa.

Halis està molt enfadat i decebut amb tots els membres de la seva família i els treu totes les responsabilitats. També decideix tornar a prendre el control a l'empresa i s'emporta el seu nét perquè aprengui comptabilitat.

Seyran es disculpa amb Pelin per com la va tractar i li demana que s'allunyi d'ells, ja que si continua estant present a les seves vides mai podrà confiar en Ferit. Seyran i Ferit estan cada cop més units, però ella necessita temps i que el seu marit demostri que realment la vol.