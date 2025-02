Antonio Rossi desmenteix el comunicat d'Anabel Pantoja i revela ara tota la veritat

Antonio Rossi ha sortit al pas per desmentir les declaracions d'Anabel Pantoja sobre la investigació judicial oberta per les lesions de la seva filla. Enmig de la polèmica, el col·laborador ha aclarit que la causa que involucra la neboda d'Isabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, no es tracta d'un protocol rutinari, com ella afirmava.

Aquest dijous 30 de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries emetia un comunicat en el qual s'indicava que, si bé hi ha una investigació en curs, no s'han imposat mesures cautelars per als progenitors. Posteriorment, Anabel Pantoja va trencar el seu silenci amb un comunicat: "Em dol haver de fer aquest vídeo per defensar-me d'alguna cosa que no ha succeït. Això és un malson, però confio en la justícia".

En el seu missatge, Anabel Pantoja insistia que "això és un protocol rutinari". No obstant això, Joaquín Prat va desmentir aquesta afirmació en el programa de divendres: "No és veritat. Això no és un protocol rutinari que es faci cada vegada que un nen arriba a un hospital amb lesions. És un protocol que s'obre quan les lesions que té el menor no casen amb la versió que donen els pares de com s'han produït aquestes lesions".

| @anabelpantoja00, Instagram

Antonio Rossi va corroborar la informació aportada pel presentador i va afegir noves dades. "Efectivament i jo volia puntualitzar que qualsevol cosa que arriba al jutjat es tipifica. Això té una tipificació dins del codi penal que és maltractament infantil i no és una etiqueta que posem els periodistes", explicava el col·laborador de 'Vamos a ver'.

"Com ve en el titular, es vol aclarir l'origen de les lesions que presenta la nena i que no concorden amb el relat dels pares. A partir d'aquí es realitza un informe del metge que està avalat per un forense de l'Institut mèdic de Canàries. A partir de l'informe, pertinent del forense, el jutjat decideix cridar els pares i investigar, com diu, si hi ha un possible delicte de maltractament infantil perquè així està tipificat", afegia.

| Mediaset

'Vamos a ver' també ha recalcat que en cap moment s'han dictat mesures contra els pares i que la petita ha romàs amb ells. "Parlava amb una persona que porta tota la vida com a pediatra vivint aquest tipus de casos i m'explicava que el problema venia quan els nens eren recent nascuts tan petits perquè tu pots tenir un nen mogut i que caigui, però els que són tan nadons sempre que arriben amb un trauma és perquè la cura ha comès un error o una negligència que li pot passar a qualsevol", explicava Daniel Montero.

En la mateixa línia, Daniel Montero va ressaltar la importància del comunicat oficial: "El TSJ diu textualment que s'obren les diligències per descartar i crec que és un verb molt important perquè indica que és per prevenció. Els menors no tenen ningú que els defensi i per això crec que està per sobre d'altres delictes. Cal destacar que no hi ha mesures cautelars i està amb els seus pares, cosa que és un indicatiu important".

Finalment, des de Gran Canària, la reportera Giovanna González va aportar nous detalls sobre la investigació en curs. "S'ha sol·licitat el visionat de les càmeres de seguretat on estaven els pares quan ocorre aquest episodi" explicava. Una informació que Joaquín Prat va qualificar de "el lògic en el marc de la investigació" i Alfonso Egea va afegir a 'Vamos a ver' que "es fa per casar tot el relat".