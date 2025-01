Primeres paraules d'Isa Pantoja després de conèixer les acusacions contra la seva cosina Anabel

L'inici de l'any ha estat complicat per a Anabel Pantoja i David Rodríguez, la seva parella. Aquests han afrontat un enrenou mediàtic després de l'obertura d'una investigació judicial per presumpte maltractament infantil. Encara que ja descansen a casa juntament amb la petita Alma, la polèmica continua envoltant la neboda d'Isabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez.

Davant aquesta situació, Isa Pantoja ha sortit en defensa de la seva cosina i ha expressat la seva opinió en el programa 'Vamos a ver'. Després que el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria obrís la investigació, Anabel Pantoja va trencar el seu silenci amb un comunicat a Instagram. "Em fa mal a l'ànima que se'ns estigui acusant d'alguna cosa que no hem fet. Això és un malson, però confio en la justícia", va manifestar la influencer en el seu missatge.

L'endemà, a 'Vamos a ver', la seva cosina Isa Pantoja no va dubtar a reaccionar i mostrar-li el seu suport. "Entenc que aquesta notícia es doni, hi ha llocs que l'han tractat amb més respecte o menys. Hi ha hagut moltes especulacions, al final és un temps que no et torna ningú, ella ha de prendre mesures", va assenyalar Isa Pantoja, recolzant Anabel Pantoja en la seva reclamació cap a certs mitjans de comunicació.

| Mediaset

No obstant això, Anabel Pantoja va deixar clar en el seu vídeo que la seva prioritat és la salut d'Alma i que, per ara, no prendrà mesures legals: "Potser no sigui el moment. No està per estar pendent de les xarxes o del telèfon. És una cosa que ningú li recomanaria i que la gent que l'estima ho dirà. En un futur ella prendrà mesures. Hi ha coses que no ha de permetre".

Visiblement afectada per la situació de la seva cosina, Isa Pantoja també va qüestionar la decisió del tribunal d'emetre un comunicat sobre el cas. "Penso que si no s'hagués donat aquest comunicat per part del jutjat, potser no s'haurien donat aquests titulars. Moralment em sembla molt cruel... Amb tot el que ha passat, ella s'ha vist obligada a defensar-se. Un ja no sap com encertar", va afirmar amb contundència.

A més, Isa Pantoja es va mostrar incrèdula davant el protocol judicial i l'impacte que ha tingut en la vida de la seva família: "Pot ser legal, però moralment han fet un dany molt cruel. Com a familiar, i ens toca, és molt desagradable, em sembla molt cruel. Em sembla surrealista. Em sembla que es donin certes dades... Jo dic: 'I a mi ningú em demana permís d'exposar aquestes dades del meu fill?'"