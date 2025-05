El nou canvi a les tardes de La 1 que afecta 'La Promesa' i 'Valle Salvaje'

La 1 torna a moure fitxa a les seves tardes. Amb l'objectiu de revitalitzar una franja que no acaba d'assentar-se, la cadena pública ha decidit introduir un nou reajustament en la seva programació. El canvi afecta principalment les seves dues sèries diàries, 'Valle Salvaje' i 'La Promesa', que veuen retardada novament la seva hora d'emissió.

Des de la seva estrena de 'La Familia de la Tele', els horaris de les ficcions de La 1 han estat en constant transformació. Encara que en el seu llançament es va anunciar que 'Valle Salvaje' començaria a les 16:50h i que 'La Promesa' la seguiria poc després, sobre les 17:40h, la realitat ha estat molt diferent. En les últimes setmanes, ambdues produccions han patit un desfasament proper als vint minuts respecte al promès.

Aquest canvi es deu en gran part a l'expansió del contingut més centrat en la crònica social dins del primer tram de 'La Familia de la Tele'. El resultat ha estat que 'Valle Salvaje' ha passat a començar a les 17:15h, mentre que 'La Promesa' ho ha fet a les 18:05h,provocant desconcert entre els seus seguidors més fidels. No obstant això, les dues sèries han pujat en audiències, amb el lideratge de 'Valle Salvaje' per sobre del 10% de quota, mentre que 'La Promesa' lidera arribant fins al 15%.

| RTVE

D'aquesta manera, segons la programació publicada al web de RTVE, s'oficialitza un nou retard: 'Valle Salvaje' començarà a les 17:30h i 'La Promesa' s'emetrà a les 18:20h. Per tant, el primer bloc de 'La Familia de la Tele' guanya 15 minuts més, que se sumen als altres 25 ja aconseguits des de l'estrena.

No obstant això, amb aquest reajustament, el segon tram del programa, conduït per Inés Hernand i Aitor Albizua, perd minuts. L'espai començarà a les 19:15h i s'allargarà fins a les 20:30h, moment en què comença 'Aquí la tierra'. Això deixa una finestra de només setanta-cinc minuts per a la part més enfocada en actualitat.

Amb aquest nou moviment, La 1 intentarà millorar les audiències de 'La Familia de la Tele' en els seus dos blocs. L'espai es mou al voltant del 6% de quota de pantalla, un resultat insuficient per a les tardes de la cadena pública. No obstant això, també caldrà veure com afecta a les dues sèries aquest nou retard de 15 minuts.