Gerro d'aigua freda per a Rocío Suárez de Puga després del que ha passat a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, és testimoni de com el seu pitjor malson es fa realitat. Aquest dilluns 26 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la inesperada reaparició de Felip va desconcertar tothom. Aquest, conscient de la desesperació de Victoria i Mercedes per portar-lo al seu bàndol, va començar un perillós joc amb ambdues. Les dues eren conscients que la seva lleialtat podia decantar la balança en la guerra que lliuraven des de feia temps.

Per la seva banda, amb Adriana apartada i ja sense forces per seguir lluitant contra Úrsula, Rafael va semblar haver trobat una inesperada pau. Pel que fa al duc, personatge de José Manuel Seda, va visitar Raimunda disposat a acabar amb ella: volia matar-la.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Irene confessa a Mercedes el seu pesar per haver rebutjat la seva unió amb José Luis, ja que, ara que Victoria ocupa el seu lloc, comprèn l'error. Atanasio queda desconcertat en descobrir la veritable dimensió de la venjança que la seva mare trama. I és que Raimunda no busca només una compensació econòmica, vol veure el duc arrossegat, sense poder, destruït...

Per la seva banda, Isabel posa a prova Eva obligant-la a repetir la seva exitosa caldereta de xai. No obstant això, l'arribada d'un nou visitant a la Casa Gran serà la que veritablement posarà en perill la seva estada al palau.