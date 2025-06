La notícia que dona un gir de 180° al futur d'Ibrahim Al Shami a 'La Promesa'

El que havia de ser una celebració plena d'alegria al bateig d'Andrés i Rafaela va acabar convertint-se en una jornada marcada pel drama. En un gir inesperat, Adriano, personatge d'Ibrahim Al Shami a 'La Promesa', es va convertir en el protagonista de l'esdeveniment en posar la seva vida en perill per salvar la de Lisandro.

La tensió va esclatar quan Eugenia, que tenia prohibit assistir-hi a causa del seu delicat estat mental, va aparèixer armada en plena cerimònia. El seu objectiu: el duc de Carvajal i Cifuentes, però, abans que pogués consumar la seva amenaça, Adriano s'hi va interposar i va rebre el tret. Un acte impulsiu, valent i carregat de significat que no ha deixat ningú indiferent a 'La Promesa'.

Afortunadament, l'marit de Catalina es troba fora de perill i ja es recupera al palau. El seu gest heroic no ha passat desapercebut per a Lisandro, que ara ha expressat la seva gratitud: "L'altre dia vas executar el major acte de generositat que he presenciat mai. Ets un valent i volia agrair-t'ho perquè, al cap i a la fi, et dec la vida".

| RTVE

Tanmateix, el reconeixement del duc va anar més enllà del simbòlic per al personatge d'Ibrahim Al Shami a 'La Promesa'. En un moment que va deixar tothom sense alè, Lisandro va anunciar un gest sense precedents: "Com a mostra del meu agraïment i generositat he volgut tenir amb tu un gest a l'alçada del teu o, si més no, intentar-ho: em plau informar-vos a la teva esposa i a tu que he escrit a Sa Majestat per demanar-li que us concedeixi el títol de comtes de García i Luján".

La sorpresa va ser absoluta tant per a Adriano com per a Catalina, que no esperaven un honor semblant. Acceptaran aquest nou títol nobiliari? Quines conseqüències comportarà aquest nomenament en la ja convulsa vida al palau de 'La Promesa'?

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.