Per què La 1 no emet un nou capítol de 'La Promesa' aquest dijous?

Males notícies per als seguidors de 'La Promesa' la tarda de dijous 12 de juny. Davant l’actualitat política, La 1 ha decidit cancel·lar l’emissió de la sèrie només uns minuts abans. El mateix ha passat amb 'La Familia de la Tele', l’emissió de la qual estava prevista tot i les seves males audiències, però finalment no hi ha hagut programa.

I és que, després de la dimissió de Santos Cerdán del PSOE arran de la seva suposada implicació en el "Cas Koldo", La 1 ha decidit emetre un especial informatiu. Just després, després de la compareixença de Pedro Sánchez, Jesús Cintora amb un especial de 'Malas Lenguas' agafarà el relleu. És per això que 'La Promesa' s’ha quedat sense espai a la tarda, igual que 'Valle Salvaje' just abans.

En el capítol de 'La Promesa' previst per a aquest dijous, que s’emetrà divendres, el veritable culpable de l’excomunió de Samuel no és la persona que María Fernández esperava. Leocadia es cansa de les mostres d’afinitat entre Ángela i Curro i pren una decisió demolidora per a la jove. Inesperada és la insistència de Lisandro a obsequiar Adriano per haver-li salvat la vida.

| RTVE

Lope, Curro i Pía continuen a la recerca de la veritat darrere de la misteriosa joia que contenia el verí i es veuen obligats a prendre una decisió dràstica. Han de provar el químic per assegurar-se que és cianur. Quan descobreixen que Rómulo i Emilia es donaran una oportunitat, els cuiners admeten davant la infermera que han notat el majordom molt estrany últimament.

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d’abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l’opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.