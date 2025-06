'El club de La Promesa' anuncia novetats importants i fitxatges a La 1

'El club de La Promesa' anuncia novetats importants, que començaran aquest dimarts 10 de juny. El format ha creat un espai únic de salseig històric, on la ficció s'entrellaça amb la història real a través de l'anàlisi en profunditat de cada capítol. Aquesta proposta va arribar després de les males audiències de 'La Familia de la Tele', però tampoc ha aconseguit destacar, assolint aquest dilluns un escàs 7,5% de quota de pantalla i 503.000 espectadors.

La reportera Ana Francisco encapçala la secció "El rei de La Promesa", que ha aprofundit en moments clau del regnat d'Alfons XIII. Aborda des del seu casament amb la reina Victòria Eugènia fins a l'atemptat patit durant la seva marxa nupcial cap al Palau Reial. També ha explorat el seu paper humanitari menys conegut, ajudant personalment dones europees a localitzar els seus familiars desapareguts durant la Primera Guerra Mundial, mitjançant una tasca diplomàtica i humanitària que el va portar a optar al Premi Nobel de la Pau.

Ara, aquesta secció es complementarà amb l'estrena de "La reina de La Promesa", una nova línia de continguts centrada en Victòria Eugènia. Periodistes especialitzades com Nieves Herrero, Núria Marín i Pilar Eyre participaran desvetllant aspectes poc coneguts de la seva vida. Parlaran sobre la seva influència a la cort i sobre la seva evolució com a figura pública en un entorn dominat per les convencions de la noblesa i la rigidesa social.

| RTVE

Entre les seves novetats, 'El club de La Promesa' obre un espai per a les teories dels fans amb "Les investigacions del Club". Començarà amb la investigació de què amaga la joieria Llop i la possibilitat que sigui un lloc des d'on es planeja assassinar i/o enverinar personatges de la sèrie.

Per la seva banda, el divulgador científic Luis Quevedo aporta una mirada fascinant sobre la medicina de principis del segle XX. Explica l'ús divers de plantes medicinals, analgèsics naturals i verins comuns en aquell moment. Entre ells destaquen els derivats de l'opi i la morfina, àmpliament utilitzats tant per alleujar el dolor com amb fins més foscos.

En el terreny culinari, "Les receptes de Lope, Simona i Candela" presenta diferents cuiners que recreen plats que apareixen a 'La Promesa'. Expliquen no només la seva preparació, sinó també el context gastronòmic de l'època: què es menjava, com se servia i quines eren les influències culinàries predominants a les cases nobles.

La secció "Noblesa i dones" se centra en les estrictes normes de comportament de l'aristocràcia. Aborda el paper que tenien les dones a la societat de principis de segle, explorant els seus deures, limitacions i marges d'acció dins el sistema de classes.

Finalment, "La moda a La Promesa", liderada per l'estilista Cristina Rodríguez, analitza el vestuari dels personatges com a reflex de la seva posició social. Examina els codis d'etiqueta segons el tipus d'esdeveniment i els detalls de confecció que definien l'elegància de l'època.