Les audiències donen la pitjor notícia a Xavier Grasset: 'La Selva' enfonsa la tarda de TV3

Les audiències segueixen sense acompanyar Xavier Grasset a la tarda de TV3 amb 'La Selva'. El programa vespertí de la cadena autonòmica no ha aconseguit enganxar el públic des de la seva estrena, empitjorant encara més la franja de 'Planta Baixa'. Malgrat un lleuger augment degut a la crisi provocada per la DANA durant el mes de novembre, les audiències de 'La Selva' són insostenibles a llarg termini per a TV3.

D'aquesta manera, aquest dimarts 11 de febrer, 'La Selva' de Xavier Grasset ha caigut en audiències fins a un 5,8% i tan sols 57.000 seguidors. Es tracta d'un resultat molt dolent, que està 7,5 punts de quota de pantalla per sota de la mitjana de TV3 en el dia, que ha liderat amb un 13,3%. De fet, segons les dades publicades pel periodista Rocco Steinhäuser, 'La Selva' de Xavier Grasset arriba a caure en alguns trams a un 1,7% i no durant la publicitat.

'La Selva' no pot amb la competència, especialment contra 'La Promesa', que lidera la seva franja a Catalunya amb un estupend 14,9% i 144.000 seguidors, fregant el 16% en alguns trams. També estan per sobre 'Más Vale Tarde' (6,8% i 72.000) a laSexta, 'Tardear' (6,5% i 67.000) a Telecinco i 'Y ahora Sonsoles' (5,9% i 63.000) a Antena 3. Per la seva banda, 'L'Altaveu' de La 2 es queda en un bon 3,1% i 31.000 espectadors, per sobre de la mitjana de La 2 (1,9%) en el dia.

| 3Cat

Cal destacar que, just abans de 'La Selva' de Xavier Grasset, 'El Paradís de les Senyores' funciona correctament amb un 11,5% i 126.000 seguidors. A més, 'Com si fos ahir' està fort amb un 16,7% i 199.000. A més, després del programa de TV3, també lideren 'Atrapa'm si pots' (11,5% i 144.000) i 'Està Passant' (14,1% i 235.000),que supera a 'Pasapalabra' (10,8% i 178.000) d'Antena 3.

Pel que fa a la franja matinal de TV3, 'Els Matins' aconsegueix un gran 20,2% i 68.000 espectadors, obrint amb magnificència el dia. No obstant això, no poden contra 'Aruser@s' de laSexta, que marca un estratosfèric 22,5% de share i 78.000 seguidors. Just després, 'Tot es mou' es queda en un correcte 10,8% i 55.000 al matí de TV3.